Lions Club Altamura Host: Nasce il nuovo Cub Club

Pubblichiamo di seguito il comunicato del Presidente Lions Club Altamura Host, Grazia Giammarrusti, relativo alla nascita del Cub Club."Venerdì 6 dicembre 2024, presso il Mudima - Museo Diocesano Matronei di Altamura, il Lions Club Altamura Host ha vissuto un momento di grande emozione e orgoglio con l'inaugurazione del nuovo Cub Club, un progetto nato per coinvolgere i più piccoli nei valori di solidarietà e cittadinanza attiva. In qualità di Presidente del Lions Club Altamura Host, insieme ai soci, tra cui Rosy Ventura, che si è prodigata nell'organizzazione generale, e alla Presidente del Leo Club Altamura Host, Eziana Mussella, ho avuto il privilegio di accogliere ufficialmente i 15 bambini che compongono questo nuovo gruppo.L'idea di realizzare il Cub Club è stata fortemente voluta dal nostro Club con l'obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo del volontariato e trasmettere loro i principi fondamentali del "We Serve". La cerimonia, ospitata nella suggestiva cornice del Mudima, è stata un'occasione speciale per celebrare i valori del Lions Club in un luogo simbolo della cultura e della comunità locale. I piccoli membri hanno espresso entusiasmo e curiosità, dimostrando fin da subito di essere pronti a mettersi in gioco per il bene della collettività.Con il Cub Club, il nostro impegno per la crescita morale e sociale delle nuove generazioni si rafforza, gettando le basi per un futuro più solidale e responsabile".Grazia GiammarrustiPresidente Lions Club Altamura Host