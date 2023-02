La salute in cattedra, medici a confronto con gli studenti

i presidenti dei club Pietro Nacucchi (Lions) e Teresa D'Andrea (Leo) per i saluti;

il dirigente scolastico del Liceo "Federico II di Svevia" Sabina Piscopo per i saluti;

il coordinatore distrettuale del Comitato Malattie Trasmissibili dei Lions, Giovanni Dirienzo, per la presentazione del progetto;

il direttore dell'unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale della Murgia Pierfrancesco Lonero Baldassarra, per l'introduzione sul tema del convegno;

il professore associato di Ginecologia e Ostetricia dell'Università "Aldo Moro" di Bari, sede di Taranto Luca Maria Schonauer, che relaziona sul tema;

il presidente della Società Apulo Lucana di Urologia e medico chirurgo Filippo Portoghese che relaziona sul tema.

Questo pomeriggio, alle ore 18, nel Liceo scientifico e linguistico "Federico II di Svevia" si tiene un convegno dei Lions Club Altamura Host e Leo Club Altamura Host per una campagna di informazione, puntata sulla prevenzione. L'incontro, dal titolo "Credevo di sapere", ha l'obiettivo di informare sulle malattie sessualmente trasmissibili. sulla profilassi necessaria a ridurre i rischi.Considerato il decorso spesso asintomatico di molte di queste infezioni e anche la disinformazione o mancanza di adeguata conoscenza, la strategia migliore da adottare è la prevenzione attraverso l'educazione ad una sessualità responsabile.Intervengono:Modera Antonio De Santis, delegato regionale della Società Italiana Biochimica clinica. Annunciata anche la presenza del Governatore Distretto LIONS 108 AB, Roberto Mastromattei per le conclusioni.Alla conferenza partecipano gli studenti del Liceo, nell'ambito dei Pcto (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) e dei programmi scolastici: sono coinvolte alcune classi quinte e una classe dell'indirizzo bio-medico.Attraverso un comitato sulle malattie trasmissibili del distretto dei Lions, coordinato dal dottor Dirienzo, i Lions avviano oggi un'importante iniziativa che, andando direttamente nelle scuole e con la piena collaborazione delle stesse istituzioni scolastiche, avvicina gli adolescenti ai temi di natura socio-sanitaria. Lions e Leo conducono annualmente varie campagne di servizio e aiuto. Quest'anno c'è molta attenzione ai temi della prevenzione, con il messaggio rivolto particolarmente ai giovani.