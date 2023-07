Inclusione sociale, fino al 5 luglio si presentano i progetti

Sei milioni di euro sono stati stanziati dall'Assessorato al welfare e alle politiche sociali per il Fondo per l'inclusione sociale. Due le misure previste nel provvedimento.La prima, per creare percorsi di assistenza alla socializzazione per minori e giovani fino a 21 anni; misure che aiuteranno a garantire la continuità del percorso educativo oltre l'orario scolastico, a promuovere la partecipazione ad attività extracurriculari e a migliorare la collaborazione tra Servizi Sociali, Scuole e ASL. La seconda linea di intervento, invece, è volta a supportare gli enti locali nell'assistenza all'attività scolastica delle persone con disturbi dello spettro autistico. Quest'ultima azione porterà ad un aumento qualitativo e quantitativo delle ore di integrazione scolastica, anche grazie all'impiego di operatori qualificati.Michele Loporcaro, eletto consigliere comunale, ricorda che il tema è stato affrontato " durante il primo incontro della campagna elettorale della coalizione Movimento 5 Stelle e Semi di Futuro, evento dedicato alle disabilità ed alle famiglie ed associazioni che vivono quotidianamente le difficoltà dell'inclusione una società molto spesso disattenta. In quella sede l'Assessora Regionale Rosa Barone aveva promesso un maggiore impegno ed ha mantenuto la promessa: qualche giorno fa sono stati stanziati 6 milioni di euro per il Fondo per l'inclusione sociale."Le risorse ci sono - aggiunge - occorrono progetti da presentare entro il 5 luglio p.v. come Ambiti Territoriali Sociali. Ho contattato il Sindaco Petronella per assicurarmi che gli uffici competenti stiano già provvedendo a stilare progetti ed offrire la nostra collaborazione a riguardo. Sono, altresì, convinto che la macchina amministrativa troverà tutta la disponibilità da parte delle associazioni che si occupano di inclusione, diversità e disabilità".