Referendum: Movimento 5 stelle in piazza per il sì

Domenica 1 giugno 2025, dalle ore 11.00 alle 12.30, il Movimento 5 stelle sarà in piazza per il sì ai referendum dell'8 e del 9 giugno. Parteciperà l'on. Patty L'Abbate, parlamentare del M5s e vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera."Il nostro obiettivo - ha sottolineato l'onorevole L'Abbate- è quello di sensibilizzare i cittadini evidenziando l'importanza della partecipazione e del sì ai quattro referendum sul lavoro che puntano all'abrogazione di alcune norme che favoriscono la precarietà. Sono in gioco i diritti del lavoratori di oggi e di domani, quindi anche il futuro lavorativo dei nostri figli. E' fondamentale andare alle urne, i cittadini hanno l'occasione di cambiare il lavoro, spazzando via le norme sui licenziamenti facili e ingiusti. Votare è un diritto ma anche un dovere. E noi abbiamo il dovere di cambiare le cose, soprattutto per i più giovani e per nostri figli. Abbiamo anche il potere di cambiare le cose andando a votare e possiamo dimostrarlo". La parlamentare terrà vari incontri domani in terra di Bari.Quattro quesiti puntano all'abrogazione di alcune norme che favoriscono la precarietà, per rafforzare le tutele in caso di infortuni e garantire più giustizia in caso di licenziamento illegittimo. Il quinto punta a ridurre i tempi (5 anni di residenza) per gli stranieri non Ue che richiedono la cittadinanza italiana. Per quest'ultimo il Movimento 5 Stelle lascia libertà di scelta.Al banchetto informativo è prevista anche la partecipazione del consigliere comunale Michele Loporcaro; di Claudia Mazzilli (coordinamento democrazia costituzionale); Giovanna Calia (consulente legale dell'associazione Fornello e del centro interculturale Caravan che si occupa di tutela e assistenza dei migranti).