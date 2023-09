Città amica dell'autismo, nuova tappa del programma di inclusione

Domani (mercoledì 13 settembre), alle ore 16.00, nella sala consiliare del Comune, è in programma una conferenza di presentazione della seconda fase del programma "Altamura Città amica dell'autismo".Il Comune, su proposta dell'associazione "Autism Friendly Altamura", ha attivato un percorso per la creazione di una rete di enti pubblici, soggetti privati, associazioni, cittadini, ecc., con l'obiettivo di creare un tessuto sociale realmente inclusivo per le persone con disturbo dello spettro autistico, al fine di fare crescere la consapevolezza collettiva e le azioni positive. Ne sono scaturiti un protocollo di intesa con la Asl e un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse a far parte di questa rete.Superata la prima fase, si passa alla seconda con la presentazione del progetto di formazione "Com. Inc. - Comunicare per includere". Alla conferenza, alla presenza del sindaco Vitantonio Petronella, del presidente della Regione Michele Emiliano e del direttore generale della Asl Antonio Sanguedolce, sono previsti gli interventi di Angela Miglionico, Vice-Sindaco e Assessore alle Politiche sociali di Altamura; Vito Lozito, direttore della U.O.C. Neuropsichiatria Infantile della Asl Bari; Vincenzo Lasaponara, referente CAT Acquaviva delle Fonti e autore progetto; Berardino Galeota, dirigente IV settore del Comune di Altamura; Filomena Matera, presidente CROAS Puglia e coordinatore Servizio Sociale Professionale del Comune di Altamura; Caterina Incampo, coordinatore Ufficio di Piano, ambito territoriale del Comune di Altamura; Maria Tangorre, funzionario responsabile del Procedimento, Comune di Altamura; Savino Ciciolla, presidente associazione "Autism Friendly Altamura".Il progetto è stato avviato l'anno scorso. La prima fase si è compiuta con la costituzione della rete. Si passa alla seconda, cioè la realizzazione di un percorso formativo. Altre azioni previste sono la creazione di un kit per le attività commerciali aderenti alla rete e l'attivazione di una mappa della città di Altamura, che evidenzi e identifichi gli esercizi e i luoghi pubblici e privati aderenti.