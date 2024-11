Attività gratuite in Centro polivante minori: aperte le iscrizioni

Come fare per iscriversi: informazioni utili

Sono riaperte le iscrizioni per i più piccoli al Centro polivalente per minori di Ambito, sito in Altamura, via Londra. C'è la possibilità di iscriversi, rivolgendosi direttamente al personale che si occupa della gestione del Centro oppure scaricando il modulo dal portale del Comune di Altamura.Si rinnovano in questo anno educativo i laboratori pomeridiani che si terranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 20.30 e il sabato dalle ore 15.30 alle 19.30. Il centro, che può accogliere minori e giovani in età compresa tra i 6 e i 24 anni, realizza attività ludico-ricreative, di animazione extrascolastiche, rivolte a promuovere le relazioni tra ragazzi, valorizzare le propensioni e gli interessi dei ragazzi stessi. C'è anche la possibilità di usufruire di un servizio navetta.Il Centro è comunale ed è attualmente gestito dalla cooperativa Biancamano (info 380.6467634).