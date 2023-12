Centro Polivalente per minori: iscrizioni anno educativo 2023-2024

Comunicato del Comune di AltamuraPorte aperte per i più piccoli al Centro polivalente per minori, in via Londra. Si rinnovano in questo anno educativo i laboratori pomeridiani e serali (ore 15.30 - 19.30) che si tengono dal lunedì al sabato. C'è la possibilità di iscriversi, rivolgendosi direttamente al personale molto accogliente che si occupa della gestione del Centro oppure scaricando il modulo dal portale del Comune di Altamura.Il Sindaco Vitantonio Petronella e l'Assessora ai Servizi sociali e alle pari opportunità Angela Miglionico confidano in una larga partecipazione delle famiglie per dare a tanti bambini la possibilità di trascorrere del tempo in compagnia e svolgere attività ludiche, sportive, creative. Sono laboratori gratuiti per bambini, a partire dai 6 anni: arte e riciclo; teatro; musica e canto; karate; attività psicomotorie e sportive; laboratori ricreativi. C'è anche la possibilità di usufruire di un servizio navetta.