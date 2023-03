Buoni esempi con i bambini della scuola "San Francesco d'Assisi"

Ieri è stata la prima Giornata nazionale della Cura della vita delle persone e del pianeta promossa dal Comitato promotore della Marcia Perugi Assisi, dallae da numerose altre organizzazioni. In 112 città di 19 regioni, migliaia di studenti e insegnanti usciranno dalle loro scuole (132 in totale) per andare a conoscere e ringraziare le persone che si prendono cura di noi e degli altri.Ildi Altamura, ha aderito, durante l'anno scolastico, alle diverse iniziative proposte dallatra cui quella dedicata alla "".hanno riflettuto su questo tema partendo da che cos'è la "cura" per loro, chi si prende cura di loro, ricercando sulla mappa della città i luoghi in cui ci si prende cura, individuando le persone che hanno bisogno di cura ma anche gli animali e la nostra Madre Terra. Sono state programmate visite ad un centro per gli anziani, un canile, un vivaio e un collegamento con i bambini ospiti di una Casa-Famiglia. Tutto ciò realizzando interviste a chi si prende cura e a chi cura.hanno intrapreso un percorso rivolto alla cura di se stessi (Navigare sicuro in rete) e le attività programmate (svolte o da svolgere) sono: semina di ortaggi per prendersene cura fino alla nascita della piantina che sarà poi interrata in un luogo fuori dalla città; videochiamata con anziani della casa di cura Buoncammino di Altamura per giocare con i nonni ospiti; incontro con una ragazza disabile attualmente assunta in una pizzeria della nostra città; incontro con la scrittrice del libro "Con gli occhi del cuore" scritto in occasione del diciottesimo compleanno della figlia tetraplegica, cieca; attività di circle time, guidate dall'eserciziario "Facciamo Pace"."Se vogliamo davvero che il nuovo anno sia buono -ha detto Papa Francesco il 1 gennaio- occorre abbandonare i linguaggi, i gesti e le scelte ispirati all'egoismo e imparare il linguaggio dell'amore, che è prendersi cura."Dal 1 marzo al 21 maggio 2023 La Giornata della Cura è parte integrante del Programma Nazionale di educazione civica e di cura delle nuove generazioni "Per la pace-Con la cura" che si concluderà domenica 21 maggio 2023 con la Marcia Perugi-Assisi della pace.