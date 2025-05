Malattie rare: raccolta fondi per la ricerca

L'altro ieri, sul campo parrocchiale di Sant'Anna, si è tenuto un quadrangolare di calcio di beneficienza, dal titolo "Assist alla ricerca", promosso dall'associazione Spoom in collaborazione con l'associazione "A.Ma.R.A.M. APS" – Associazione Malattie Rare dell'Alta Murgia.Quattro le squadre, formate rispettivamente da una rappresentanza di Arma dei Carabinieri, operatori del Servizio emergenza territoriale 118 Altamura, dipendenti e rappresentanti del Comune di Altamura, amici di A.Ma.R.A.M Aps. Tutto il ricavato della serata è stato devoluto interamente ad A.Ma.R.A.M. APS per continuare la sua costante attività di ricerca sulle malattie rare, di sensibilizzazione ed informazione circa tale mondo, ai più, spesso sconosciuto e di supporto ai malati rari e loro caregiver (familiari e assistenti).E' stato un bel momento collettivo di amicizia, per il perseguimento di scopi sociali importanti.