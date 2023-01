È morto Vito Ventricelli, pediatra e ricercatore della musica di Mercadante

All'età di 82 anni è morto Vito Ventricelli, medico pediatra e grande esperto di musica di Saverio Mercadante tanto da essere stato fautore e artefice della riscoperta delle opere del compositore altamurano. Era ricoverato in ospedale a Bari.Per la professione medica, ha lasciato un grande e favorevole ricordo in tantissime famiglie di Altamura che a lui avevano affidato le cure dei propri figli.Oltre a esercitare la professione di pediatra, si è dedicato interamente alla conoscenza e al recupero di memorie storiche e di spartiti dell'ingente opera di Mercadante. Questo lavoro di ricostruzione e ricerca è stato fondamentale anche per completare l'archivio dei lavori scritti ed eseguiti dal compositore altamurano.Grazie all'amicizia personale con il maestro Riccardo Muti, è stato possibile avere ad Altamura l'orchestra giovanile "Cherubini", diretta proprio da Muti, per il concerto inaugurale dell'11 dicembre 2014: la data che ha segnato la riapertura del Teatro dopo quasi 25 anni di chiusura. Il suo contributo è stato prezioso anche nelle stagioni successive del "Mercadante", tanto che allo stesso Ventricelli è stata affidata da parte di Vito Barozzi la direzione artistica di alcune rassegne. Con il lavoro di ricerca è stato possibile anche organizzare delle anteprime assolute, tra cui la "Caterina da Brono" che - prima delle ricerche di Ventricelli - era incompleta.La redazione rivolge sentite condoglianze alla famiglia.(notizia in fase di aggiornamento)Nella foto di archivio: Ventricelli con il maestro Riccardo Muti