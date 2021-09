Teatro Mercadante: si rialza il sipario

Ore 18.30: presentazione degli atti del convegno "Insolite forme" tenuto il 26 settembre 2020;

Ore 21:00 concerto di musiche di Mercadante e Paisiello a cura della "Cappella musicale del Duomo di Novara".

Il Teatro Mercadante di Altamura riprende la propria programmazione, con un'annata 2021-2022 che, a grande richiesta dopo la chiusura legata alla pandemia, si prospetta molto intensa.Si riparte stasera con un doppio appuntamento nell'ambito del progetto "La città del maestro" ideato e organizzato per le celebrazioni del 150° anniversario della morte di Saverio Mercadante (1795-1870). La società Teatro Mercadante srl, guidata dall'amministratore unico Vito Barozzi, ha fortemente voluto dedicare un programma omaggio all'illustre compositore che si completa con questa data, divisa in due parti:Si accede con green pass e muniti di mascherina. Info e prenotazioni: 080.3101222 (anche via whatsapp) – Botteghino: via dei Mille 159Inoltre giovedì, alle ore 20.00, si terrà la presentazione della Stagione 2021-2022 "Rinascimento". Saranno presenti l'amministratore unico Vito Barozzi, il direttore amministrativo Filippo Angelastri, la prof. Fiorella Sassanelli, i direttori artistici delle varie rassegne teatrali della nuova stagione (Silvano Picerno, Vincenzo Cipriani e Antonio Dambrosio), con il coordinamento del giornalista Onofrio Bruno. L'1 ottobre inizierà la campagna abbonamenti su prenotazione: 0803101222 (anche whatsapp)