Anniversario di Mercadante, convegno in videoconferenza

Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, proseguono le celebrazioni mercadantiane per il 150esimo anniversario della morte di Saverio Mercadante. Nei giorni scorsi si sono svolte le sessioni previste del Convegno Internazionale di Studi su Mercadante a Napoli presso il Conservatorio San Pietro a Majella, a Vienna presso l'Istituto di Cultura Italiano e a Milano presso il Teatro alla Scala.Il Convegno internazionale di Studi si concluderà ad Altamura il 13 e il 14 novembre 2020. Ovviamente, date le circostanze e nel rispetto del DPCM del 24 ottobre 2020, tutti gli eventi si sono tenuti in videoconferenza e sono visibili sui canali dedicati. Anche l'appuntamento di Altamura si svolgerà con la stessa modalità, e potrà essere seguito in diretta streaming sui canali social istituzionali del Comune di Altamura (Facebook e YouTube).Il programma prevedeva, oltre al Convegno Internazionale di Studi, anche un ricco programma di concerti dal vivo su partiture del musicista e compositore Saverio Mercadante, nel teatro a lui dedicato. Purtroppo la programmazione è stata sospesa e sarà riproposta non appena sarà possibile.