Le pari opportunità nel cinema: a che punto siamo

Sabato 15 marzo, alle 17 00, nella sala consiliare del Comune, si svolgerà un interessante dibattito, alla presenza delle istituzioni "Cinema e la parità di genere", che avrà come ospiti professioniste di spessore, come Federica Luna Vincenti, Sara Palma, Marita D'Elia e Rosa Lorusso. L'iniziativa è organizzata dall'Accademia Obiettivo Successo di Cinzia Clemente e rientra nel Mese delle pari opportunità del Comune. Nel corso del dibattito sarà possibile vedere il cortometraggio/documentario "I tre volti di Alice", prodotto con la regia di Cinzia Clemente e Peppe Dileo.Federica Luna Vincenti, reduce dal successo di "L'ombra di Caravaggio" e "Eterno Visionario" al cinema e numerosi progetti in atto a teatro, è alla guida della Goldenart Production, inoltre è compositrice e attrice; Sara Palma, regista e sceneggiatrice, ci farà scoprire chi è l'"intimacy coordinator", questa figura già esistente all'estero, da poco entrata nelle produzioni italiane, e a quale titolo riesce a tutelare eventuali disagi durante scene intime o sensibili sul set, come in teatro; Marita D'Elia, casting director, ci porterà dietro le quinte del mondo delle scelte artistiche e faremo un bilancio dell'effettiva parità professionale del "dietro le quinte"; stesso argomento lo svilupperemo con Rosa Lorusso, costumista per il teatro e il cinema.A completare la sessione (a cui invitiamo esperti del settore o appassionati a preparare degli interventi e a comunicarceli in tempo), avremo l'intervento di Giuseppe Arcieri, Regista, Direttore Artistico di diversi festival e Presidente di Artinte. Con lui affronteremo l'argomento sulla disabilità e formazione cinematografica. Infine, verrà proiettato il cortometraggio, alla presenza del cast e della crew di Obiettivo Successo. Il tutto sarà presentato dall'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco, Vitantonio Petronella, la Vice Sindaco Angela Miglionico e il Presidente della Commissione Pari Opportunità, Luca Genco.Tutto è coordinato da Cinzia Clemente, vista recentemente in tv, nella terza puntata della quarta stagione di "Imma Tataranni Sostituto Procuratore" su Rai 1, con ascolti davvero invidiabili, ha interessato 4.300.000 spettatori pari al 24.3% di share. Già dalla prima serie, presente come vecchia amica di Liceo della protagonista, Imma Tataranni interpretata dalla magistrale Vanessa Scalera, La Passarelli (Cinzia Clemente) è una "amica" che ama spettegolare su tutti, e al matrimonio della D'Antonio, non poteva evitare di girare il coltello nella piaga della relazione instabile di Pietro e Imma, proprio con la madre di lui. Cinzia Clemente si riconferma fra i volti caratteristici della tv. Di recente su SKY, con "I delitti del Barlume", con un ruolo di puntata molto congruo, e una partecipazione speciale in "Sono Lillo 2" su Amazon Prime, sta seguendo da vicino la realizzazione di nuovi progetti con la sua Accademia di Arti Sceniche, Obiettivo Successo, di base ad Altamura.Sono più di 20 anni che la formazione di nuovi talenti nel cinema e nel teatro emergono dalla sua Accademia e continuano il lavoro da professionisti. Attrice, ma anche regista e extra casting coordinator, ha di recente realizzato un casting per un corto aziendale prestigioso, legato alla sua città di origine, ha gestito un progetto per Futura per la parità, della Regione Puglia, continua la direzione artistica della sua rassegna "Lun-Aria 2.0".