“Il cuore di Elisa nel cuore dell’Africa” batte anche ad Altamura

Due concerti del Gruppo musicale Insolito Pop, composto da Terry Digennaro alla voce, Rossella Bifulco al flauto traverso, Angela Pisicchio al violino e Rita Zingariello all'arpa - in favore del progetto "Il cuore di Elisa nel cuore dell'Africa" realizzato dal VIS a Goma in Repubblica Democratica del Congo.Oggi a Miglionico (Matera) e il 29 novembre ad Altamura si svolgeranno due concerti il cui ricavato sarà destinato alla prosecuzione del progetto "Il cuore di Elisa nel cuore dell'Africa" realizzato dal VIS a Goma in Repubblica Democratica del Congo.Il progetto "Il cuore di Elisa nel cuore dell'Africa", voluto dalla famiglia di Elisa Claps, nasce per realizzare il sogno della giovane ragazza potentina, uccisa a soli 16 anni il 12 settembre 1993, di diventare un medico e operare in Africa.Avviato nell'ottobre 2023, il progetto ha visto concretizzarsi, a 31 anni dalla scomparsa di Elisa il 12 settembre 2024, la prima delle sue tre fasi. Quel giorno a Goma è stata inaugurata la sala d'attesa dell'ambulatorio medico del Centro Don Bosco Ngangi con una targa a nome di Elisa. Grazie al progetto è stato possibile rafforzare, con l'acquisto di nuovi macchinari medicali, il dispensario medico del centro che ogni giorno fornisce cure essenziali a migliaia di persone.Ma i problemi di sicurezza dovuti al recente acuirsi dei conflitti nell'est del Paese e l'aumento del numero di sfollati nel campo hanno portato all'emergere di nuove urgenze tra cui la necessità di intervenire a sostegno di bambine e bambini da 0 a 5 anni con segni precoci di malnutrizione e di donne in gravidanza o in fase di allattamento. Proprio su questo si lavorerà durante la seconda fase del progetto quando i destinatari dell'intervento potranno ricevere al mattino un alimento proteico arricchito, oltre a medicine di base e, se necessario, latte ed un pasto solido.L'iniziativa di "Insolito Pop", un quartetto unico nella sua formazione, composto da quattro musiciste professioniste, è stata accolta con entusiasmo dalle comunità locali di Miglionico ed Altamura, sensibili alla storia di Elisa, scegliendo la musica come mezzo per contribuire alla realizzazione di questo sogno. "Insolito Pop" si esibirà in entrambe le serate, proponendo un repertorio che spazia tra brani del cantautorato italiano ed internazionale, con arrangiamenti musicali e Direzione Artistica del Maestro Angelo Nigro.Promotrice e organizzatrice dei due eventi, con la speranza che ne possano seguire altri, è l'associazione di volontariato "Dolfin Art Factory" che nasce con l'obiettivo di promuovere e divulgare l'arte in ogni sua forma. Durante i due spettacoli, che saranno condotti da Pinuccia Sassone, si leggeranno anche alcuni estratti dei diari di Elisa, raccolti nel libro "Sono io Elisa Claps" dell'autrice Mariagrazia Zaccagnino.L'appuntamento con l'insolito Pop ad Altamura è per venerdì 29 novembre presso il teatro Mercadante, con inizio alle ore 21.