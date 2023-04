L'attore Can Yaman manda in delirio le fans, a maggio ad Altamura

Un evento di portata mondiale che ha mandato in delirio migliaia di fan, pronte a recarsi in Puglia pur di poter avvicinare il proprio beniamino. La "Can Yaman mania" è sbarcata anche da noi, grazie all'iniziativa delle Terrezze Monachile di Polignano e della Loggia Sulle Mura di Altamura, capaci di convincere il noto attore, divo del momento e amato in tutto il mondo, ad organizzare un evento benefico presso le due strutture di ristorazione."Quando la beneficenza chiama Terrazze Monachile risponde sempre presente, così come avvenuto nel periodo del Covid" –sottolinea Roberto D'Introno, titolare dei due locali, che racconta come "appena si è sparsa la voce dell'arrivo di Can Yaman da noi, sono iniziate ad arrivare prenotazioni da ogni parte del mondo. In solo due ore non c'erano più posti disponibili per l'evento benefico del 13 maggio a Polignano".Per quella data- continua D'Introno, nella location più amata dai vip ospiteremo più di 300 persone, mentre a Polignano sono attese oltre cinque mila persone che si dovranno accontentare di poter vedere il proprio idolo da lontano. Quasi un problema di ordine pubblico per la nota località turistica della costa a sud di Bari.Infatti, il nome di Yaman attira fan da tutti i continenti. L'attore turco, molto noto anche in Italia, ha milioni di fan sparsi in tutto il pianeta, disposti a lunghi viaggi pur di poterlo incontrare.E in puglia Yaman verrà per un appuntamento dalle nobili finalità, visto che l'attore turco sarà ad Altamura l'11 maggio ed a Polignano il 13 maggio per raccogliere fondi in favore dell'Istituto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Umberto I di Roma e per le vittime del sisma che ha colpito la Turchia e la SiriaPer la data delle Terrazze Monachile di Polignano non c'è nulla da fare, tutto prenotato; mentre per La Loggia sulle Mura di Altamura- conferma Roberto -ci sarebbero ancora pochi posti disponibili: le fan di Can Yaman sono avvisate.