Esenzione Irap a favore delle onlus

La Giunta regionale ha approvato oggi uno schema di disegno di legge che garantisce l'esenzione dall'IRAP, limitatamente alle attività non commerciali, altresì in favore delle ONLUS esistenti che abbiano avviato il percorso di iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) nella sezione "Altri enti del Terzo settore", garantendo loro la continuità del previgente trattamento fiscale.L'obiettivo è assicurare che il sostegno già previsto non venga meno in questa fase di cambiamento. Gli enti del Terzo Settore che provengono dal sistema ONLUS continueranno quindi a beneficiare delle agevolazioni fiscali, senza interruzioni e senza perdere le tutele riconosciute."Stiamo accompagnando un cambiamento già previsto a livello nazionale, con l'obiettivo di evitare che la fase di transizione possa creare incertezze o difficoltà per gli enti del Terzo Settore ex Onlus. Non si tratta di introdurre nuove misure, ma di confermare un quadro di tutele regionali già esistente, garantendo continuità e stabilità a realtà che svolgono un ruolo fondamentale nelle nostre comunità. È una scelta di buon senso istituzionale, che guarda alla tenuta del sistema senza introdurre elementi di rottura", dichiara l'assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia, Cristian Casili.La proposta normativa, che sarà discussa prima in Commissione e poi in Consiglio regionale, si inserisce nel più ampio percorso di riforma del Terzo Settore, con l'obiettivo di rendere più chiaro e stabile il quadro normativo e accompagnare in modo ordinato questa fase di transizione.