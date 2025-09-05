Stazione FAL
FAL: a breve riprende circolazione treni fra Altamura e Matera

A partire dal 15 settembre

Altamura - venerdì 5 settembre 2025 17.53
Il 15 settembre sarà riattivata la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria tra Altamura e Matera. Lo ha comunicato Ferrovie Appulo Lucane.

I lavori di manutenzione straordinaria della sede ferroviaria si sono sviluppati su 12 chilometri circa, per la sostituzione della massicciata, delle traverse e delle rotaie. Sono stati finanziati dalla Regione Puglia, tramite il Decreto Ministeriale 332 del 2024 con 9 milioni e 750mila euro.

La fase esecutiva si è conclusa e sono in corso le ultime prove tecniche.

Per effettuare i lavori, la circolazione dei treni è stata sospesa il 5 maggio ed è stata sostituita con gli autobus.
