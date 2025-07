Conclusi i lavori, venerdì s'inaugura stazione FAL rimessa a nuovo

Venerdì 4 luglio alle ore 10.30 nella stazione di Altamuradelle Ferrovie Appulo Lucane, saranno riaperti i locali della stazione al termine dei lavori di ristrutturazione che hanno consentito l'innalzamento degli standard di sicurezza, accessibilità e dotazione tecnologica. Il progetto rientra in un più ampio quadro di interventi messi in atto dalle Ferrovie Appulo Lucane volti al potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria e alla messa in sicurezza delle stazioni, fornendo un migliorato servizio all'utenza.Previsto un incontro al quale interverranno il presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza; il Direttore Generale, Stefano Di Bello; il Sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella; l'Assessora ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento.In base alla scheda tecnica comunicata all'inizio dei lavori, gli interventi sono stati: la realizzazione di una pensilina di circa 33 metri, in prolungamento di quella esistente e collegata al sottopasso ferroviario, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'installazione di tecnologie e servizi accessibili ed efficienti, tra cui tornelli, monitor informativi, connessione wifi gratuita. In linea con le altre stazioni FAL recentemente rinnovate, è stata data importanza al risparmio energetico e ai servizi innovativi di mobilità sostenibile come le bici elettiche (bike sharing), servizio attivato da FAL e gestito da Vaimoo.