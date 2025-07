FAL: rinnovata la stazione di Altamura

"Tutta un'altra storia, tutta un'altra stazione". E' lo slogan che descrive il nuovo look della stazione di Altamura delle Ferrovie Appulo Lucane, inaugurata questa mattina.Una nuova pensilina di circa 33 metri in prolungamento di quella esistente ed a copertura del tratto di banchina che conduce al sottopasso ferroviario; rinnovamento ed adeguamento tecnologico del fabbricato di stazione; eliminazione delle barriere architettoniche ed adeguamento dei servizi ai più moderni standard di accessibilità; incarrozzamento a raso, per agevolare salita e discesa dai treni alle persone con mobilità ridotta; installazione di monitor informativi, connessione wi-fi gratuita, luci a led, tornelli di nuova generazione che consentiranno anche il pagamento dei titoli di viaggio tramite carta di credito e smartphone. Questi gli interventi principali realizzati nel corso dei lavori di ristrutturazione, durati poco più di un anno, e nel corso dei quali la stazione ha continuato ad essere parzialmente fruibile da parte degli utenti.Alla conferenza stampa di inaugurazione hanno partecipato il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane,; il Direttore Generale,; l'Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Altamura,l'Assessora ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile della Regione Puglia,. "Con questi interventi molto attesi dalla cittadinanza e dai tanti nostri utenti altamurani – ha dichiarato il– abbiamo reso la stazione di Altamura più moderna, 'green' ed accessibile secondo il modello già utilizzato dal Fal per la ristrutturazione delle altre stazioni sulla tratta ferroviaria Bari - Altamura – Matera. Quello sulla stazione di Altamura è un ulteriore importante intervento che testimonia l'impegno di Fal, in costante sinergia con la Regione Puglia e con gli Enti Locali, per garantire un servizio di Trasporto Pubblico Locale sempre più efficiente e in linea con gli standard europei".Il, ha aggiunto: "Grazie ad un grande lavoro di squadra, anche qui ad Altamura siamo riusciti a rispettare il cronoprogramma ed a mantenere l'impegno di terminare i lavori di ristrutturazione della stazione nei tempi previsti e senza interruzione della circolazione ferroviaria. Lo stesso ci auguriamo di poter fare per la riapertura, il 10 settembre, della tratta Altamura – Matera, chiusa il 5 maggio scorso per lavori di manutenzione straordinaria della sede ferroviaria"."Ringraziamo Fal per questo importante investimento sul nostro territorio e per la nostra comunità – ha detto l'Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Altamura,Da sempre la stazione Fal ad Altamura è un luogo simbolico, che ci avvicina non solo a Bari, ma da Bari al resto d'Italia e d'Europa. Per noi quindi rappresenta un luogo che ci fa immaginare il futuro, perché da qui partono i ragazzi verso l'Università, verso il lavoro, quindi per noi questa non è solo una stazione ma un luogo per il futuro".L'assessora ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile della Regione Puglia,, ha concluso: "Le stazioni sono il primo biglietto da visita per una città, la prima cosa che un turista vede quando arriva in treno, ma sono anche un punto di riferimento per la collettività e in particolare per i pendolari. Ecco perché la Regione insieme alle società di trasporto ha avviato una intensa programmazione volta alla ristrutturazione delle stazioni ferroviarie esistenti. Oggi FAL – ha aggiunto - presenta ad Altamura una stazione moderna e confortevole, di cui sono stati innalzati gli standard di sicurezza, accessibilità, dotazione tecnologica e sostenibilità. Si tratta di una delle prime opere completate finanziate dalla Regione con i fondi del PNC per un milione di euro. E con un altro milione di euro circa a valere sul DM 332 del 22/12/2024 abbiamo finanziato la progettazione in corso di un parcheggio di interscambio. Una stazione da vivere, quindi, e non solo un luogo di transito."I lavori sono stati finanziati con 1 milione di euro a valere su fondi PNC, il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il progetto rientra in un più ampio quadro di interventi messi in atto dalle Ferrovie Appulo Lucane volti al potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria e alla messa in sicurezza delle stazioni, fornendo un migliorato servizio all'utenza. Inoltre, all'esterno della stazione, c'è una postazione di bike sharing nell'ambito del progetto di collaborazione tra Fal e Vaimoo.