edilizia residenziale
edilizia residenziale
La città

Ordinanza sugli orari di lavoro delle attività rumorose

Prevenzione del rischio alla salute per il caldo

Altamura - mercoledì 24 giugno 2026 17.38
Nella disciplina degli orari di lavoro di professioni, mestieri e attività rumorose vengono stabilite le fasce orarie in cui è consentito lo svolgimento delle stesse. Con ordinanza n. 36/2026 del sindaco Vitantonio Petronella, si dispone che "nel territorio di Altamura l'esercizio di professioni, mestieri o attività (quali a titolo esemplificativo attività nei cantieri edili, mestieri che comportano l'uso di macchine, strumenti e attrezzatture con emissioni rumorose o attività relative ad opere di giardinaggio che implicano l'uso di tosaerba, falciatrici o similari) che provochino rumori molesti potrà esplicarsi in tutti i giorni feriali con il seguente calendario":

Periodo 1 ottobre – 31 maggio:
- dalle ore 7.30 alle 13.00
- dalle ore 14.00 alle 17.30
Periodo 1 giugno – 30 settembre:
- dalle ore 5.30 alle 13.00
- dalle ore 15.30 alle 19.30

A questi orari è prevista una deroga. Infatti, fino al 15 settembre 2026, in ossequio all'ordinanza regionale n. 321 del 29.05.2026, per ridurre il rischio di stress termico per i lavoratori che operano in condizioni ambientali ad alto rischio nel settore agricolo/forestale, nelle cave, nei cantieri edili e stradali e nel settore florovivaistico sottoposti a esposizione prolungata insolazione, sono vietate le attività lavorative nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le ore 16.00, limitatamente ai giorni in cui la mappa WORKLIMATE riferita ai "lavoratori esposti al sole – attività fisica intensa", segnali un livello di rischio "ALTO". Il monitoraggio e la consultazione giornaliera delle mappe devono essere effettuati tramite il portale ufficiale: https://www.worklimate.it/scelta-mappa/
  • Ordinanza
  • Lavoro
Altri contenuti a tema
Caldo: in Puglia vietato lavorare quando è alto il rischio per la salute Scuola e Lavoro Caldo: in Puglia vietato lavorare quando è alto il rischio per la salute Ordinanza del presidente Decaro
Ordinanza sulla vendita per asporto di bottiglie in vetro Palazzo di città Ordinanza sulla vendita per asporto di bottiglie in vetro Anche quest'anno c'è il divieto per fasce orarie e luoghi
Ordinanza sulla gestione dei suoli privati e dei terreni agricoli Palazzo di città Ordinanza sulla gestione dei suoli privati e dei terreni agricoli Obblighi di decespugliamento, sfalcio e lavorazioni agricole
Vertenza Natuzzi, firmato accordo su cassa integrazione Scuola e Lavoro Vertenza Natuzzi, firmato accordo su cassa integrazione Al 62% sino alla fine del 2026
Natuzzi: respinta proposta di cassa integrazione all’80 per cento Scuola e Lavoro Natuzzi: respinta proposta di cassa integrazione all’80 per cento Si è svolta una riunione nel Ministero del lavoro
Vertenza Natuzzi: giorni intensi per uscire dalla crisi Lavoro Vertenza Natuzzi: giorni intensi per uscire dalla crisi Situazione difficile. Incontri a Roma e Bari, consiglio comunale a Santeramo
Natuzzi: ministro Urso convoca vertice a Roma Scuola e Lavoro Natuzzi: ministro Urso convoca vertice a Roma Vanno avanti gli scioperi e le manifestazioni sindacali
Manifestazioni sindacali di protesta alla Natuzzi Scuola e Lavoro Manifestazioni sindacali di protesta alla Natuzzi Iniziata la mobilitazione contro il piano industriale
A Punto di Vista focus sulla vertenza Natuzzi
24 giugno 2026 A Punto di Vista focus sulla vertenza Natuzzi
Nuovo piano urbanistico: presentazione e confronto
24 giugno 2026 Nuovo piano urbanistico: presentazione e confronto
Volley A2: tre nuovi arrivi ad Altamura
23 giugno 2026 Volley A2: tre nuovi arrivi ad Altamura
Due arrestati per droga ad Altamura, per loro anche il daspo
23 giugno 2026 Due arrestati per droga ad Altamura, per loro anche il daspo
Ondate di calore: giornate da bollino arancione
23 giugno 2026 Ondate di calore: giornate da bollino arancione
Ancora fiamme in campagna e in periferia
22 giugno 2026 Ancora fiamme in campagna e in periferia
Madre e figlio salvati in mare a Metaponto
22 giugno 2026 Madre e figlio salvati in mare a Metaponto
FAL: da oggi si viaggia in bus, i treni solo per Matera
22 giugno 2026 FAL: da oggi si viaggia in bus, i treni solo per Matera
Gravina-Altamura, derby del cuore
21 giugno 2026 Gravina-Altamura, derby del cuore
Alta Murgia in movimento: benessere e natura
20 giugno 2026 Alta Murgia in movimento: benessere e natura
Auto fuori strada a Laterza, morto un 56enne
19 giugno 2026 Auto fuori strada a Laterza, morto un 56enne
Spenti due incendi ad Altamura
19 giugno 2026 Spenti due incendi ad Altamura
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.