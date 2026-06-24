Ordinanza sugli orari di lavoro delle attività rumorose

Nella disciplina degli orari di lavoro di professioni, mestieri e attività rumorose vengono stabilite le fasce orarie in cui è consentito lo svolgimento delle stesse. Con ordinanza n. 36/2026 del sindaco Vitantonio Petronella, si dispone che "nel territorio di Altamura l'esercizio di professioni, mestieri o attività (quali a titolo esemplificativo attività nei cantieri edili, mestieri che comportano l'uso di macchine, strumenti e attrezzatture con emissioni rumorose o attività relative ad opere di giardinaggio che implicano l'uso di tosaerba, falciatrici o similari) che provochino rumori molesti potrà esplicarsi in tutti i giorni feriali con il seguente calendario":Periodo 1 ottobre – 31 maggio:- dalle ore 7.30 alle 13.00- dalle ore 14.00 alle 17.30Periodo 1 giugno – 30 settembre:- dalle ore 5.30 alle 13.00- dalle ore 15.30 alle 19.30A questi orari è prevista una deroga. Infatti, fino al 15 settembre 2026, in ossequio all'ordinanza regionale n. 321 del 29.05.2026, per ridurre il rischio di stress termico per i lavoratori che operano in condizioni ambientali ad alto rischio nel settore agricolo/forestale, nelle cave, nei cantieri edili e stradali e nel settore florovivaistico sottoposti a esposizione prolungata insolazione, sono vietate le attività lavorative nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le ore 16.00, limitatamente ai giorni in cui la mappa WORKLIMATE riferita ai "lavoratori esposti al sole – attività fisica intensa", segnali un livello di rischio "ALTO". Il monitoraggio e la consultazione giornaliera delle mappe devono essere effettuati tramite il portale ufficiale: https://www.worklimate.it/scelta-mappa/