Ad Altamura sette alberi monumentali

Sono sette gli alberi monumentali in territorio di Altamura, inseriti nel censimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Sul sito del Ministero è pubblicata la mappatura degli alberi monumentali d'Italia, un elenco in costante aggiornamento da parte della Direzione generale foreste in collaborazione con gli enti locali.Nel censimento non sono compresi gli ulivi monumentali per i quali c'è un elenco a parte. In Puglia sono 72 gli alberi monumentali di 31 nella provincia di Bari. Alcuni di essi sono particolarmente maestosi e già noti come, per esempio, il "faggio della Foresta Umbra" anche conosciuto come il "faggio dei Baracconi" dal nome della località che lo ospita, nell'area di Monte Sant'Angelo; poi la "roverella della Foresta demaniale di Mercadante", situata nella zona di Altamura; o il cosiddetto "patriarca", il carrubo in località La Grave a Polignano a Mare.La Foresta Mercadante si trova prevalentemente in territorio di Cassano, una porzione ricade in agro di Altamura. E proprio in questa parte è presente la maestosa roverella, tanto ammirata da adulti e bambini."Si tratta di esemplari unici, che vanno tutelati come patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale e storico-culturale per la bellezza dei fiori, dei fusti o delle foglie, o per le particolari dimensioni o età e sono presenti sia in particolari complessi architettonici, quali ville, chiese, orti botanici, residenze storiche o in centri urbani", dichiara il sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L'Abbate.