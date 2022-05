La Skaters fa il pieno al campionato regionale su pista

L'associazione Skaters Altamura ha partecipato nei giorni scorsi al campionato regionale su pista a Manduria, presso il nuovo pattinodromo comunale, con l'organizzazione della Fisr Puglia (presidente Valentina Calò). Tutte le atlete altamurane si sono fatte valere.La gara di destrezza e 8 giri in linea categoria Esordienti femmine è stata vinta da Doriana Cinque. Le gare di destrezza, 2giri sprint e 5 giri in linea categoria maschile Giovanissimi Maschile sono state vinte da Francesco Roselli. La gara 5 giri in linea categoria Giovanissimi femmine è stata vinta da Catia Tamborra. Inoltre Domenico Roselli ha vinto la gara a cronometro e i 2000mt in linea categoria Ragazzi 12.Nella gara a cronometro e 10 giri in linea categoria Ragazze 12 è arrivata seconda Mariapia Giacomobello. La gara a cronometro categoria Ragazze è stata vinta da Lucia Pepe, al secondo posto Rosita Losurdo. Nella gara 2000mt in linea secondo posto per Mara Sciannanteno, terzo posto per Rosita Losurdo, quarto per Miriam Pepe, quinto per Lucia Pepe, sesto per Vera Sardone.Pertanto ottimo risultato di squadra per la Asd Skaters Altamura.La squadra è allenata da Angela Mirgaldi e da quest'anno anche da Gianfranco Paparella.