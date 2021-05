Pattinaggio artistico, una squadra di campionesse

Un anno di sacrifici e di continui spostamenti per e da Matera, dove si allenano e gareggiano, è stato coronato nel migliore dei modi. Sei atlete altamurane sono salite sul podio nella seconda tappa del campionato regionale della Basilicata di pattinaggio artistico che si è tenuta domenica nella tensostruttura in via dei Sanniti a Matera. Qui le atlete si allenano e gareggiano con la Hockey pattinaggio & Victoria artistic Matera.En plein per l'istruttrice federale Rosalba D'Agostino: ha portato sul podio tutte le sue allieve, convincendo la giuria con ottime prove e balletti su musiche di vario genere. Questa la classifica:DIVISIONE NAZIONALE CLorusso Alessia: prima classificataTragni Teresa: seconda classificataDIVISIONE NAZIONALE BSalvaggiulo Helena: seconda classificataSalvaggiulo Alessandra: terza classificataDIVISIONE NAZIONALE APetronelli Sara: Prima classificataPepe Raffaella: Seconda classificataLoiudice AngelaGrazia: terza classificataALLIEVA REGIONALE BGaudiano Maria Ester: seconda classificataSuglia Chiara: terza classificataMadda Alexia: quarta classificataESORDIENTE REGIONALE BGiordano Giulia: seconda classificataVolini Francesca: terza classificataRisultati meritatissimi. Con la speranza di poter avere a disposizione un impianto sportivo ad Altamura per continuare ad esprimere ancora al meglio il proprio talento e ambire a risultati più importanti.di