Sara e Angelo premiati al Comune

Un giusto riconoscimento per i beniamini del ballo, i talentuosissimi Sara e Angelo, vincitori del "talent show" televisivo dell'Albania "Just Dance". Un programma televisivo paragonabile ad "Amici" in cui una giuria decide le sorti di tanti giovani aspiranti artisti.Al Comune Sara Shateri e Angelo Disabato , ballerini professionisti di Altamura, sono stati ricevuti dalla sindaca Rosa Melodia e dall'assessore Nunzio Perrone per ricevere una targa in cui si riconosce di aver portato in alto il nome della città con la professione, con il talento e con brillanti risultati raggiunti a livello internazionale. Ad accompagnarli in Municipio il maestro Lorenzo Giordano della scuola di ballo "Fuego Dance".I due ballerini hanno iniziato a ballare con la break dance, l'hip hop e poi i balli caraibici. Si sono specializzati e diplomati con i migliori maestri internazionali nella "bachata sensual" ed insegnano in tutto il Sud Italia. La loro attività è destinata a crescere. Infatti vincendo "Just Dance" hanno conquistato dei contratti di lavoro - in Albania e anche in Italia - che potrebbero trasformarsi in un trampolino di lancio verso altri successi, con programmi televisivi e videoclip musicali.