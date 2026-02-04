Festa del cross - foto Roberto Lorusso
Festa del cross - foto Roberto Lorusso
Atletica

Atletica: tanta partecipazione alla festa del cross

Si è svolta nel boschetto in via Manzoni

Altamura - mercoledì 4 febbraio 2026 9.09
Una festa del cross, aperta a tutte le età, si è tenuta domenica nel boschetto di via Manzoni ad Altamura. Tanta la partecipazione.

Questo il riepilogo dei risultati, a cura di Roberto Lorusso. Il risultato di maggior rilievo tecnico della giornata l'ha conseguito Stefano Cecere dell'Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi, completando il percorso di 10 chilometri in 33'05", primo assoluto oltre che fra i Senior maschili davanti ad Angelo Didonna (Avis Barletta, 34'29") e Luca Bosco (U. S. Foggia Atletica leggera, 35'05"). Meritevole di menzione anche il terzo crono complessivo (34'46") di Andrea De Carolis dell'Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi, al top fra le Promesse.

Competizione particolarmente vivace tra gli Juniores maschili, sugli otto chilometri: l'ha spuntata Sabino De Palma (Nuova Atletica Bitonto) precedendo i portacolori dell'Amatori Atletica Acquaviva Luca Sabino e Arcangelo Minerva. Podio racchiuso in 37 secondi. Bella gara (25 partenti) tra gli Allievi con vittoria di Alessandro Filipponio (U. S. Foggia Atletica leggera), sul traguardo davanti ad Antonio Sblendorio (Nuova Atletica Bitonto) e Marco Primavera (Atletica Salento): anche in questo caso la distanza fra primo e terzo all'arrivo è stata di 37". Sprint per i Cadetti con il barlettano Giuseppe Caporusso (Officina Atletica 2010) davanti per appena due secondi ad Aaron Marco Maggio (Olimpia Grottaglie): terzo il salentino Dario Pignoni (Aps Due Mondi) a 7". Ben 41 i partenti di categoria. Partecipazione massiccia (65 atleti) anche fra i Ragazzi con Daniele Aldo Spadavecchia (Polisportiva Paolo Sasso Molfetta) che si è messo alle spalle per un soffio Prestant Chadrick Acquaviva (Atletica Altamura) e Omar Valentini (Galatletica Dream Team).

Le gare femminili
La francavillese Anita Martinelli (Asd Imperiali Atletica) ha conquistato il titolo regionale Senior, Giulia Parisi (U. S. Foggia Atletica leggera) quello Promesse, Giorgia Abbatantuono (Amatori Atletica Acquaviva) si è messa in evidenza tra le Juniores, Claudia Freres (Avis Barletta) fra le Allieve, Giulia Matilde Maria Musciagna dell'Avis Barletta tra le Cadette (48 in gara) e Lara Potì della Buttazzo Runners per le Ragazze (64 ai nastri di partenza).

Spazio riservato anche ai Master
Rodolfo Guastamacchia, over 40 dell'Amatori Atletica Acquaviva, si è imposto con 20'25" risultando il migliore fra i master sulla distanza dei sei chilometri. Fra gli M35 ha prevalso invece Giovanni Girardi (Marathon Massafra) mentre Rino Colantuono (Gravina Festina Lente) ha preceduto tutti nella fascia d'età M45 e Gianfranco Dellaccio (Amatori Atletica Acquaviva) si è distinto fra gli M60 fermando il cronometro a 22'14". Luca Pepe (Atletica Altamura) il più veloce fra gli M50, Giacomo Lazazzera della Murgia Marathon Santeramo in ambito M55, Piero De Palma (Atletica Amatori Corato) fra gli M65. Quanto alle donne, che hanno gareggiato su un tracciato di quattro chilometri, primi posti per Filomena Casaluce (F50) e Grazia De Gennaro (F45) della Nuova Atletica Bitonto, Grazia Lorusso (F40) dell'Happy Runners Altamura, Vincenza Ditaranto della Gm sport (over 60) e Pompea Tagliente della Marathon Massafra (F55).

Le maglie di campioni regionali sul "corto"
Si è corso anche un Cross corto di 3 chilometri aperto esclusivamente a Senior e Promesse sia maschili che femminili: sugli scudi Giancarlo Roselli (Aden Exprivia Molfetta), Agnese De Luca (Asd Cursores) fra i più grandi, Fabrizio Pastore (Apuliathletica) e Maria Prota (U. S. Foggia) fra le Under 23. Per loro, le maglie di campioni regionali.
  • Atletica
