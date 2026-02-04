Atletica: tanta partecipazione alla festa del cross

Una festa del cross, aperta a tutte le età, si è tenuta domenica nel boschetto di via Manzoni ad Altamura. Tanta la partecipazione.Questo il riepilogo dei risultati, a cura di Roberto Lorusso. Il risultato di maggior rilievo tecnico della giornata l'ha conseguito Stefanodell'Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi, completando il percorso di 10 chilometri in 33'05", primo assoluto oltre che fra idavanti ad Angelo(Avis Barletta, 34'29") e Luca(U. S. Foggia Atletica leggera, 35'05"). Meritevole di menzione anche il terzo crono complessivo (34'46") di Andreadell'Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi, al top fra leCompetizione particolarmente vivace tra gli, sugli otto chilometri: l'ha spuntata Sabino(Nuova Atletica Bitonto) precedendo i portacolori dell'Amatori Atletica Acquaviva Lucae Arcangelo. Podio racchiuso in 37 secondi. Bella gara (25 partenti) tra glicon vittoria di Alessandro(U. S. Foggia Atletica leggera), sul traguardo davanti ad Antonio(Nuova Atletica Bitonto) e Marco(Atletica Salento): anche in questo caso la distanza fra primo e terzo all'arrivo è stata di 37". Sprint per icon il barlettano Giuseppe(Officina Atletica 2010) davanti per appena due secondi ad Aaron Marco(Olimpia Grottaglie): terzo il salentino Dario(Aps Due Mondi) a 7". Ben 41 i partenti di categoria. Partecipazione massiccia (65 atleti) anche fra icon Daniele Aldo(Polisportiva Paolo Sasso Molfetta) che si è messo alle spalle per un soffio Prestant Chadrick(Atletica Altamura) e Omar(Galatletica Dream Team).La francavillese Anita(Asd Imperiali Atletica) ha conquistato il, Giulia(U. S. Foggia Atletica leggera) quello, Giorgia(Amatori Atletica Acquaviva) si è messa in evidenza tra le, Claudia(Avis Barletta) fra le, Giulia Matilde Mariadell'Avis Barletta tra le(48 in gara) e Laradella Buttazzo Runners per le(64 ai nastri di partenza).Rodolfo, over 40 dell'Amatori Atletica Acquaviva, si è imposto con 20'25" risultando il migliore fra i master sulla distanza dei sei chilometri. Fra gli M35 ha prevalso invece Giovanni(Marathon Massafra) mentre Rino(Gravina Festina Lente) ha preceduto tutti nella fascia d'età M45 e Gianfranco(Amatori Atletica Acquaviva) si è distinto fra gli M60 fermando il cronometro a 22'14". Luca(Atletica Altamura) il più veloce fra gli M50, Giacomodella Murgia Marathon Santeramo in ambito M55, Piero De Palma (Atletica Amatori Corato) fra gli M65. Quanto alle donne, che hanno gareggiato su un tracciato di quattro chilometri, primi posti per Filomena(F50) e Grazia(F45) della Nuova Atletica Bitonto, Grazia(F40) dell'Happy Runners Altamura, Vincenzadella Gm sport (over 60) e Pompeadella Marathon Massafra (F55).Si è corso anche undi 3 chilometri aperto esclusivamente a Senior e Promesse sia maschili che femminili: sugli scudi Giancarlo(Aden Exprivia Molfetta), Agnese(Asd Cursores) fra i più grandi, Fabrizio(Apuliathletica) e Maria(U. S. Foggia) fra le Under 23. Per loro, le maglie di campioni regionali.