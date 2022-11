Corsa e ciclismo con il "duathlon" dei leoni

Con partenza alle ore 9.30 in via De Curtis, meglio nota come piazzetta degli atleti, si tiene domani 6 novembre il "Duathlon dei Leoni", organizzata dalla Asd Triathlon Team Altamura con il patrocinio della Federazione Fitri. Il triathlon è una disciplina sportiva per "uomini di ferro" (i più valenti sono denominati "Iron Man" che è anche una denominazione ufficiale) che prevede prove di nuoto, ciclismo e corsa. Per ovvie ragioni Altamura può ospitare due specialità, corsa e nuoto.Le gare si svolgeranno anche se dovesse piovere.Gli atleti altamurani, che si allenano costantemente, nell'ultimo periodo hanno partecipato anche a delle competizioni. La più importante è stata quella di Cervia, il 17 e 18 settembre 2022. Ben 17 atleti della società dilettantistica altamurana erano iscritti alle tre diverse competizioni: 3 atleti alla distanza dell'ironman super lungo (3,8 km di nuoto + 180 km di bici + 42 km di corsa), 8 atleti alla distanza dell'ironman 70.3 (1,9 km di nuoto + 90 km di bici + 21 km di corsa) e 6 atleti alla distanza dell'ironman 51.50 (1,5 km di nuoto + 40 km di bici + 10 km di corsa). Grande è stato il dispiacere per questi ultimi per l'annullamento della gara a causa delle condizioni davvero disastrose del meteo con forti raffiche di vento, mare tempestoso e pioggia incessante. Una giornata incredibile per tutti: per i neofiti che non immaginavano di farcela e di ottenere un risultato così soddisfacente, per quelli più esperti che hanno raggiunto il traguardo ottenendo il miglior timer di sempre e per le famiglie che hanno trascorso una domenica così intensa.Questi i tempi degli atleti dell'associazione della Asd Triathlon Team Altamura a Cervia:per l'IRONMAN COMPLETO:ANTONIO TANCREDI tempo finale: 10h:05':43"NICOLA INCAMPO tempo finale: 10h:12':10"BRUNO GAGLIARDI tempo finale: 10h:30':21"Per l'IRONMAN 70.3MICHELE LAURIERI tempo finale: 4h:36':05"NICOLA FRIZZALE tempo finale: 4h:51':31"ROBERTO LEONE tempo finale: 5h:03':02"GIANCARLO CANNITO tempo finale: 5h:13':02"GABRIELE GIALLUISI tempo finale: 5h:15':27"PIETRO FERRULLI tempo finale: 5h:19':21"TOMMASO CICCIMARRA tempo finale: 5h:48':52"NICOLA CORNACCHIA tempo finale: 5h:57':41"Amarezza per Giovanni Diele, Michele Bruno, Mimmo Tritto, Domenico Denora, Andrea Moramarco e Giacomo Cicirelli che, dopo un lungo periodo di allenamento e preparazione, per cause di forza maggiore non sono riusciti a partecipare alla gara, ma a breve potranno rivalersi nella disputa di altre gare prima della fine della stagione.Con queste premesse, le prove di domani sono certamente interessanti per conoscere il triathlon (anche se in questo caso senza il nuoto) e veder gareggiare atleti che, nonostante la fatica, sono instancabili nel voler superare volta per volta i propri limiti e migliorare i tempi e le prestazioni. Il "Duathlon dei leoni" è alla sua seconda edizione.