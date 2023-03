Completata l'installazione della memoria

"La spirale della vita" è completa. In piazza Repubblica è stata realizzata un'installazione della memoria, opera dell'artista Gianfranco Meggiato. Resterà per un mese. La "spirale della vita" è così intitolata perché si contrappone alla spirale della morte. Su strutture metalliche a forma di spirale, è stato posizionato un grande numero di sacchi. Su ciascuno è riportato il nome di una vittima della mafia. Tra le migliaia di nomi anche quello di Domenico Martimucci. Oggi è la Giornata del ricordo dell'attentato del 5 marzo del 2015 in cui Domi perse la vita. Si entra e si percorre sino ad arrivare al centro dove è posizionata un'altra opera alta quattro metri.L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione Noi siamo Domi. La onlus scrive: "Invitiamo la cittadinanza, le scuole, le istituzioni, le associazioni, tutti insomma, a immergersi nel suo percorso tortuoso ma tremendamente emozionante. Facciamo appello a tutti a salvaguardare e a preservare con rispetto la struttura. Confidiamo nella sensibilità di tutti affinché la magia dell'arte non sia danneggiata. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell'opera".Oggi, per l'ottava giornata del ricordo di Domi, alle ore 10.00, è in programma un convegno al Gal Terre di Murgia, in piazza Resistenza. Partecipano autorità e magistrati. A seguire l'inaugurazione dell'opera che è già stata visitata da molte persone.