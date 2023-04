Appello ai candidati a sindaco: "salvare il campo 65"

I candidati alla carica di sindaco sono stati invitati domenica 16 aprile, alle ore 10, dall'associazione "Campo 65" a una visita guidata al Campo 65. Sorto durante la seconda guerra mondiale, in territorio altamurano, come il più grande campo di prigionia italiano (denominato Campo per prigionieri di guerra 65 Gravina o Campo pg. 65), poi divenne Campo Istruzione per l'Esercito di Liberazione della Jugoslavia ed infine Centro Raccolta Profughi Istriano-Dalmati e provenienti dalle ex-colonie (e non solo). Di circa ottanta edifici restano una dozzina di baracche in rovina, compresa la palazzina comando ben visibile dalla strada statale 96.L'associazione Campo 65, che si occupa dal 2019 della valorizzazione di questo luogo e delle sue memorie, lancia l'allarme. "Oltre 4 anni di ricerche, attività, rassegne, visite guidate sono serviti a riaccendere un faro potente su questo luogo dimenticato - afferma - Invece poco, pochissimo è stato fatto per salvare le poche strutture sopravvissute. Purtroppo non saranno sufficienti un cancello, qualche cartello di avvertimento o una targa commemorativa ad evitare il crollo delle strutture. Serve molto, molto di più: occorre una precisa assunzione di responsabilità da parte degli amministratori della Città di Altamura (proprietaria del sito). E' per questo motivo che l'Associazione Campo 65 ha deciso di incontrare i candidati sindaci (e consiglieri) domenica 16 aprile proprio sul campo per una visita guidata, con l'obiettivo di far conoscere la storia, le potenzialità e le condizioni in cui versa questo luogo al fine di far comprendere l'importanza, la responsabilità e le sfide che chi si accingerà ad amministrare questa città avrà l'onore e l'onere di dover raccogliere".