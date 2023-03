Ottava giornata della legalità per Domi Martimucci

Sabato 4 marzo si tiene l'ottava giornata della memoria e della legalità in ricordo di Domenico Martimucci, per tutti Domi, a otto anni dall'attentato mafioso in cui il calciatore altamurano perse la vita.La giornata, organizzata dalla famiglia e dall'associazione Noi siamo Domi, si compone di due momenti. Alle ore 10, nella sala "Tommaso Fiore" del Gal Terre di Murgia in piazza della Resistenza, è in programma un convegno con gli interventi di autorità e ricordi in omaggio a Domi Martimucci, nel commosso ricordo.A seguire, sarà presentata in anteprima in piazza della Repubblica una grande installazione, idealmente dedicata alle vittime innocenti di mafia, dell'artista veneziano Gianfranco Meggiato. Denominata "La spirale della vita", l'installazione è apparsa già in altri Comuni italiani ed è realizzata con il posizionamento di sacchi, ciascuno dedicato alla memoria di vittime innocenti.