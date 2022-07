CulturaIdentità: "Ad Altamura intitolare il giardino della legalità"

Ricorrono oggi i 30 anni della strage in via D'Amelio a Palermo. In un attentato esplosivo furono uccisi il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della scorta.Ad Altamura ai magistrati Falcone e Borsellino e agli agenti della scorta è dedicata la toponomastica della zona compresa fra via Cassano vecchia e via Santeramo.L'associazione CulturaIdentità di Altamura (referente territoriale Carlo Moramarco) ha lanciato una proposta di intitolazione all'amministrazione comunale di Altamura per effettuare manutenzione costante e di denominare "Giardino della legalità" l'area a verde sita nella zona, con l'apposizione di targa e la realizzazione di arredo urbano come panchine.