Lavori di sistemazione in via Santeramo e altre strade

Nota stampa del Comune di AltamuraL'Amministrazione comunale rende noto che sono iniziati gli interventi per l'appalto di sistemazione della pavimentazione stradale di alcuni tratti viari urbani, per un impegno complessivo di spesa di circa un milione di euro.Si comincia con la rotatoria di via Santeramo - via Palestro e con via Santeramo (tratto da via Mura megalitiche alla rotatoria). Saranno interessati dai lavori anche viale Mons. Domenico Chierico, via Michele Fenice Chironna, via delle Cappelle (da via Pesaro a via Ricovero), via Ofanto (da via Calore a via Bari), il rondò in viale Padre Pio ad intersezione con via Piccinni, viale Regina Margherita (da P.zza Unità d'Italia a via Mura Megalitiche), via Londra (da via Bari a via delle Nazioni).Le lavorazioni sono indicate sul posto con segnaletica mobile e con pre-avvisi per la circolazione stradale. Pertanto si confida nella consueta collaborazione dei cittadini a preferire percorsi alternativi, al fine di non incorrere in disagi.Con altri affidamenti in corso, si procede inoltre con la manutenzione stradale di ulteriori tratti viari.