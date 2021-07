Ponte in via Santeramo, disagi a non finire per stop a circolazione

Al ponte della circonvallazione (statale 96) sovrastante via Santeramo gli operai dell'Anas hanno sistemato una imbracatura per evitare la caduta di calcinacci. La circolazione sotto il ponte è interdetta in entrambi i sensi di marcia da circa un mese. Disagi a non finire per pendolari, lavoratori e automobilisti che sono costretti a percorrere chilometri e chilometri in più, con lunghi giri, poiché non possono percorrere questi venti metri.Il fatto risale a circa un mese fa quando un autoarticolato si è incastrato e ha danneggiato il ponte. Da quel momento l'Anas ha ristretto la carreggiata sulla circonvallazione, nel punto corrispondente al ponte. Nella parte sottostante, di competenza comunale, è stata vietata la circolazione.Nei giorni scorsi è stata posizionata questa rete. Le sollecitazioni all'Anas a fare presto sono tante perché davvero è un grande disagio - per chi arriva o esce - dover imboccare un'altra uscita della circonvallazione (via Cassano-Foresta Mercadante o via Laterza).