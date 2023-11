Installate pensiline per bus e nuove panchine

Alcuni interventi sono stati effettuati negli ultimi giorni dal Comune di Altamura con lo scopo di "migliorare la vivibilità della città". E' iniziata l'installazione di pensiline per le fermate dei bus, iniziando in via Santeramo dove è previsto un terminale di scambio dei bus di linea extraurbani oltre ai bus del servizio cittadino. E poi al Parco San Giuliano sono state installate nuove panchine, dopo alcuni atti di vandalismo.In via Santeramo - di fronte alla parrocchia della Trasfigurazione - è stata installatadel trasporto pubblico urbano, e altre sono previste in ulteriori punti della città. Un luogo comodo e un riparo dalle intemperie atmosferiche per coloro che utilizzano i bus urbani. In generale, si auspica che aumentino i cittadini che si avvalgono del servizio di mobilità pubblica. In via Santeramo è progettato anche il terminale di scambio per bus di linea extraurbani."Pronta risposta al vandalismo, installate altre panchine", comunica inoltre l'amministrazione comunale. Stamattina, infatti,A causa di atti vandalici, erano state danneggiate alcune delle panchine innovative realizzate da studenti delle scuole edili nell'ambito di un'iniziativa regionale (7 ottobre scorso). Pertanto sono state tutte rimosse e sostituite con quelle che da oggi hanno trovato collocazione nella piazzetta."In pochissimi giorni dalla realizzazione - spiega il sindaco Vitantonio Petronella - si sono verificati gli atti di danneggiamento alle nuove sedute. Un brutto segnale ma assolutamente non potevamo darla vinta a chi non sa rispettare i beni pubblici. Così, in tempo molto breve, abbiamo provveduto a ripristinare l'arredo urbano in un luogo in cui si riuniscono tantissime persone, di ogni età". "Con gli uffici del settore Lavori pubblici - aggiunge l'assessore Michele Mirgaldi - ci siamo attivati perché in tempi record venissero installate nuove panchine in modo da garantire la fruibilità di un importante luogo di ritrovo, soprattutto per i giovani. Il prossimo passo sarà quello di rendere più sorvegliata e controllata l'intera zona, così la prossima volta i criminali e i cretini non avranno alcuna possibilità di farla franca".