Più alberi e meno cemento: i lavori di Parco San Giuliano

Sono in corso i lavori di realizzazione di un'infrastruttura verde nel quartiere Parco San Giuliano. Più alberi e meno cemento: questa la filosofia del progetto che è già in atto. Oggi il Comune organizza il primo di tre incontri con i cittadini del quartiere.Il progetto IxE CO2 Parco San Giuliano è uno dei dieci progetti vincitori del programma POR Puglia 2014/20 Asse VI Rigenerazione Urbana e Riduzione di Suolo, programmazione operativa FESR-FSE + 2021-2027. E' un progetto pilota che prevede la riattivazione dell'infrastruttura storica "strada vicinale Fornace" attraverso interventi strutturali e azioni immateriali.L'infrastruttura verde riguarda circa 1 km di strada e sarà costituita da una parte carrabile e dal viale ciclo-pedonale di larghezza pari a 2,80 m che sarà separato dalla strada da una fascia di verde attrezzato. Ogni incrocio sarà caratterizzato dal restringimento della corsia, che diventerà un'unica corsia a senso unico grazie alla creazione delle zone verdi che garantiranno una migliore visibilità e indurranno l'automobilista a rallentare. L'asfalto da demolire è di circa 5.100 mq di superficie, mentre la rimozione della pavimentazione in basolati e del relativo sottofondo è di circa 1.350 mq, invece i cordoli in pietra saranno rimossi ma recuperati. La realizzazione dell'intervento garantirà ulteriori 3.690 mq di superficie permeabile, 2.190 mq di nuova superficie verde e la capacità di assorbimento superficiale delle acque piovane. Inoltre, saranno piantumati 272 nuovi alberi e 3247 nuove specie arbustive. Infine, le nuove isole verdi saranno valorizzate dall'utilizzo di una serie di pergole metalliche per consentire la crescita di piante rampicanti, le quali tenderanno a formare pareti verticali verdi e vie di passeggio ombreggiate lungo il percorso ciclo-pedonale.Il programma prevede il coinvolgimento della cittadinanza. A tal proposito, il Comune ha organizzato tre incontri con l'invito a partecipare per conoscere e approfondire il percorso in atto:oggi, ore 17.00 - Parrocchia Santa Maria del Carmine, Parco San Giuliano - 1° incontro: "Parco San Giuliano: un bene comune"Informazione - formazione – lab8 giugno, ore 17.00 - Viale Stoccolma, Via Le Fornaci - 2° incontro: "Strada alla Riflessione: Passeggiata di Quartiere"Passeggiata nel quartiere e riflessione collettiva – lab in campo21 giugno, ore 17.30 - Parrocchia del quartiere Parco San Giuliano - 3° incontro: "AttivAzione: quali attività per Parco San Giuliano?"Progettazione collettiva delle attività per Parco San Giuliano.Sul portale del Comune è disponibile una pagina con tutti i dettagli e le foto di cantiere:https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/en/documenti/progetti-e-attivita/ixe-co2-parco-san-giuliano