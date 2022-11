Spazi pubblici a prova di clima, come cambia la visione della città

Presentazione del seminario Altamura, 16 novembre 2022

Domani, 16 novembre, dalle ore 9 alle ore 17, presso l'ex Monastero del soccorso in piazza Resistenza 5, è in programma il seminario "Città e spazi pubblici a prova di clima". L'iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con l'Ordine provinciale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e con i patrocini dell'Ordine dei geologi della Puglia, del Collegio provinciale dei geometri e dei geometri laureati, dell'Ordine provinciale degli ingegneri.Le città a prova di clima sono anche città per le persone, poiché la maggior parte delle misure, sicuramente quelle più efficaci per la mitigazione e per l'adattamento climatico, sono misure basate sulla reintroduzione della natura nelle aree urbane. In questo contesto, il Comune di Altamura ha promosso il progetto pilota "Infrastrutture verdi - IxE-Co2 Parco San Giuliano, in corso di realizzazione nella zona Nord del centro urbano, finanziato con fondi POR-PUGLIA 2014 -2020-Asse VI Rigenerazione Urbana e Riduzione di Suolo. Il progetto prevede la riattivazione della infrastruttura storica 'strada vicinale Fornace' matrice di penetrazione dal paesaggio rurale al centro urbano, attraverso interventi strutturali e azioni immateriali. Partendo dalla necessità di dotare il quartiere di Parco San Giuliano di una infra- struttura verde, ribalta la logica tradizionale delle infrastrutture viarie e ripensa le aree oggetto d'intervento come strade multifunzionali, dotandole di una pista ciclo-pedonale alberata, di aree ombreggiate, spazi di sosta e aree destinate ad orti. Le azioni immateriali che accompagnano la realizzazione dell'infrastruttura del Parco San Giuliano, prevedono sia attività di formazione e incontri di informazione rivolti a figure tecniche - come il seminario "Città e spazi pubblici a prova di clima"- sia momenti e attività di sensibilizzazione della comunità, attraverso laboratori sul campo e la sperimentazione di nuove forme di gestione del verde pubblico, affinché i cittadini possano trasformarsi da fruitori in promotori di iniziative utili al benessere collettivo. Il sito del progetto con approfondimenti su azioni e attività è consultabile online https://bit.ly/IxECO2-Altamura