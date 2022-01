Due nuovi alberi nel giardino di Lorenzo

Un abete svetta nel parco di Lorenzo, nel quartiere "Parco San Giuliano". Nell'area verde è stato messo a dimora anche un ulivo. I due alberi sono stati donati dal Gruppo imprenditori altamurani, che da alcuni anni offre gesti di attenzione alla città. L'abete è quello allestito in piazza Resistenza per le festività natalizie e ora trova definitiva collocazione nel piccolo parco nella zona in via Bari."Queste le notizie che ci fanno ben sperare in un futuro migliore per i nostri figli. Donare alberi alla comunità è simbolo di lungimiranza e rispetto e amore per la natura", sostiene il comitato Parco San Giuliano che ringrazia tutti coloro che si sono adoperati. Nei prossimi giorni, il parroco don Giuseppe Loviglio, alla presenza di quanti vorranno raccogliersi in pochi attimi di preghiera, benedirà gli alberi "nuovi arrivati" nel Giardino di Lorenzo.I due alberi sono stati messi a dimora in memoria di Lorenzo Segreto e dell'ingegner Vincenzo Lanzone.