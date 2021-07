Ponte in via Santeramo riapre alla circolazione stradale

Fra poche ore si torna alla normalità in via Santeramo. Con provvedimento di oggi il comando di Polizia locale ha revocato l'ordinanza con cui vietava il traffico in entrambe le direzioni dopo un incidente provocato da un autoarticolato che, con la gru sollevata, aveva danneggiato il ponte della strada statale 96.Nei giorni scorsi c'è stato un intervento dell'Anas che ha posizionato una rete protettiva per impedire eventuali distacchi di calcinacci. Da quaranta giorni la chiusura del tratto stradale sottostante il ponte della statale 96 costringeva pendolari e automobilisti a lunghi giri La circolazione riprenderà non appena saranno rimossi i blocchi di cemento posizionati da una parte e dall'altra della strada. Il ripristino della circolazione dovrebbe avvenire in giornata.