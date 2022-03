Forza Italia giovani: in alcune strade il nuovo asfalto già cede

Negli ultimi mesi la città è stata interessata da una serie di lavori (miglioramento della rete idrica, posizionamento della fibra, sottoservizi, ecc.) in cui la viabilità è stata letteralmente rivoltata come un calzino. Le strade sono diventate cantieri. L'opposizione in consiglio comunale e i cittadini segnalano ripetutamente dissesti e fanno appello alla celerità dei lavori di ripristino.In vari casi le strade sono state ri-asfaltate in modo completo. Ma in altri il manto di asfalto non regge, come sottolinea Forza Italia giovani che ha segnalato la situazione nella zona di via Cassano.Il coordinatore Lorenzo Attivissimo ricorda l'importanza di "un cronoprogramma per i lavori sulle strade cittadine, molte delle quali asfaltate e poi trivellate successivamente". E poi segnala: "La situazione diventa sempre più insostenibile e pericolosa. Dopo gli scavi si procede a riempire le fosse con materiali o asfalto che dopo qualche giorno cedono, creando voragini pericolose per passanti e automobilisti. Il Comune di Altamura, il Sindaco, gli Assessori, i Dirigenti e i tecnici comunali devono intervenire: le nostre strade sono terra di nessuno. Ognuno è libero di operare come meglio crede vista l'assenza degli organi di controllo".