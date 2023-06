Anas: "Ad ottobre inizio lavori per rotatoria in via Selva"

Incontro istituzionale al Comune, presieduto dal sindaco Antonio Petronella, con l'Anas per fare il punto della situazione sulla rotatoria in via Selva. Anas ha garantito che l'iter è ormai a buon punto. Di seguito il comunicato sull'incontro di oggi. Si tratta di un'opera pubblica attesa da molti anni, soprattutto per fare crescere la sicurezza e per collegare meglio il quartiere Trentacapilli - Lama di Cervo.- - - -Si è tenuto oggi, presso il palazzo del Comune di Altamura, un Tavolo Istituzionale – alla presenza, del Responsabile Area Gestione Rete della Struttura Territoriale Anas Puglia, Roberto Sciancalepore, l'ing. Biagio Minutillo responsabile di progetto per Anas e del sindaco della città Vitantonio Petronella.La riunione, finalizzata ad illustrare l'iter del progetto per la realizzazione della nuova rotatoria al Km 79,750 in corrispondenza dell'incrocio tra la SS 96 "Barese" e la SP 11 "Via Selva", rientra nell'ambito del programma di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza della SS 96 "Barese" fra il Km78,000 ed il km 81,300.Durante l'incontro, Anas ha illustrato le sopravvenute esigenze legate alle prescrizioni ricevute in sede di conferenza di servizi, nonché la necessità di adeguare l'intervento progettuale al nuovo Elenco Prezzi 2023.Per le suddette motivazioni, il progetto è stato suddiviso in due stralci funzionali.Il primo stralcio, che comprende la rotatoria di "Via Selva", è finanziato nell'ambito del Contratto di Programma 2016 – 2020 per un importo di 2 milioni e 700 mila euro.Il secondo stralcio, che comprende altre due rotatorie di "Via Graviscella" e "Via Ferri Rocco", è finanziato nell'ambito della Legge di Bilancio 2022 per un importo complessivo 3 milioni e 200 mila euro.Il progetto esecutivo del I Stralcio completato, approvato e finanziato, sarà realizzato mediante l'attivazione di un contratto applicativo da agganciare all'Accordo Quadro DG 191/19, vinto dall'Operatore Economico R.T.I. CONSORZIO STABILE BUILDING Società Consortile a responsabilità limitata (Mandataria), PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. (Mandante), CO.BIT. S.r.l.L'Anas ha inoltre comunicato che è in corso di completamento la progettazione esecutiva del II Stralcio le cui previsioni di completamento saranno ultimate entro il corrente anno.La nostra precedente notizia: Tre rotatorie su statale 96, Anas investe 6 milioni (31 marzo 2023) Rotatorie sulla strada statale 96, approvato progetto definitivo (7 dicembre 2021)