Tre rotatorie su statale 96, Anas investe 6 milioni

Sono state reperite le risorse (circa 6 milioni di euro) necessarie per realizzare la definitiva messa in sicurezza, attraverso la realizzazione delle rotatorie, dei tre incroci semaforici presenti sulla strada statale 96 ad Altamura.Dopo le preoccupazioni dei mesi scorsi circa l'impossibilità di realizzare le tre rotatorie in ragione dell'aumento del prezzo dei materiali, ieri mattina, alla presenza del Consigliere regionale Francesco Paolicelli e del parroco del Redentore di Altamura Don Nunzio Falcicchio, i vertici ANAS - ing. Sciancalepore, ing. Biagio Minutillo e il capo compartimento Vincenzo Marzi - hanno comunicato che le risorse occorrenti sono state stanziate e, pertanto, si può procedere con la progettazione esecutiva e, poi, l'affidamento delle opere."E' un'ottima notizia - commenta Francesco Paolicelli - con cui superiamo finalmente le preoccupazioni degli scorsi mesi. Un grazie particolare all'ing. capo dell' Anas, Marzi per la sua scrupolosa attenzione nei confronti di un territorio importante come quello murgiano. L'avvio dei lavori è previsto già per il prossimo giugno con la realizzazione della prima rotatoria (via Selva, intervento da circa 2,7 milioni di euro), per poi proseguire e addivenire alla realizzazione delle altre due rotatorie, quella di Via Graviscella e Via Ferri Rocco, entro l'inizio del nuovo anno. Continuerò a seguire gli sviluppi di un'opera importante quanto strategica per rendere più agevole e sicuro il collegamento con Gravina e la SS96 bis".