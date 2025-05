Zona industriale: via libera a completamento infrastrutture

La giunta comunale, con propria delibera, ha preso atto del progetto esecutivo redatto da Acquedotto Pugliese, dell'importo complessivo di 3.950.000 euro, per la realizzazione di interventi di opere idriche e fognarie all'interno dell'area sud della zona industriale di Altamura, a ridosso della strada statale 96 (sul lato sinistro, in direzione Gravina). Il Comune ha approvato la compatibilità urbanistica e la mancanza di interferenze con altre sottostrutture e viabilità comunale, ha dato atto che tutte le aree necessarie per la realizzazione della predetta opera rientrano nel patrimonio comunale e, quindi, disponibili all'uso.L'intervento, atteso da qualche decennio, è indispensabile per garantire una corretta gestione delle acque reflue e potabili e completa la parte di zona industriale priva di urbanizzazione primaria, tenuto conto che le opere infrastrutturali di marciapiedi, strade e pubblica illuminazione sono state realizzate circa 15 anni fa. Complessivamente, l'intervento consiste nella posa in opera di circa 3900 metri di condotte idriche e 2300 metri di condotte fognarie, 500 metri di condotte fognarie in pressione all'interno della zona industriale in direzione Via Graviscella e 90 metri di condotte fognarie in pressione per l'attraversamento sottostante la SS96. La nuova rete fognaria sarà convogliata verso l'impianto di sollevamento esistente localizzato in Traversa via delle Lenticchie."L'Amministrazione comunale - si legge in un comunicato - conferma la sua volontà nel procedere spediti in queste opere per agevolare gli imprenditori che lavorano in quelle aree affinché possano svolgere la loro attività nelle migliori condizioni igienico-sanitarie e logistiche".Per la gara d'appalto procederà l'Aqp.Giunge così a conclusione un iter iniziato circa quattro anni fa, con la richiesta di ammissione a finanziamento e poi con le attività tecniche ed esecutive. Per il completamento della rete fognaria è stata già eseguita la sostituzione del tronco in via Roverella, di circa mezzo chilometro, che era fatiscente; inoltre sono stati messi in esercizio i tronchi in via Asfodelo, via Gravina e via Tarassaco.