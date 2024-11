Piste ciclabili, prorogato l'avviso della Regione per i Comuni

Su richiesta dell'Anci (l'associazione nazionale dei Comuni) della Puglia, la Regione ha prorogato al 14 febbraio 2025 il termine per la presentazione da parte dei Comuni pugliesi della domanda di partecipazione all'avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e suburbane, di competenza della Sezione regionale Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, già pubblicato sul Burp n. 74 del 12/09/2024.I Comuni possono presentare proposte progettuali in forma singola o associata per ambito provinciale. La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso è pari a euro 15.620.000,00 a valere sul PR Puglia FSE-FESR 2021-2027. Il contributo massimo concedibile per ciascuna proposta progettuale è di € 750.000,00 per la rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in ambito comunale (urbano e suburbano) e di euro 1.300.000,00 per la rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali per la connessione intercomunale di territori vicini.