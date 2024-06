Olimpiade metropolitana, iniziano le gare della terza edizione

2500 atleti, oltre 400 gare, 24 discipline sportive e 130 associazioni partecipanti: sono solo alcuni numeri della 3^ edizione della "Olimpiade Metropolitana" promossa e organizzata dalla Città Metropolitana di Bari. Ieri la cerimonia inaugurale a Ruvo di Puglia mentre la cerimonia conclusiva si terrà domenica 30 giugno, alle ore 10:00, con la cerimonia di chiusura a Bari, sul Lungomare Nazario Sauro sino a Largo Giannella. L'iniziativa è patrocinata dal Coni Puglia, Sport e Salute, FEDERFARMA, FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) FIGC – LND (Lega Nazionale Dilettanti), CIP Regione Puglia (Comitato Italiano Paralimpico) FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), FIJILKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) FGI (Federazione Ginnastica Italiana).Le gare si tengono in diversi Comuni della Città metropolitana tra cui Altamura, da oggi e sino al 26 giugno. In tutto 26 i Comuni coinvolti che hanno messo a disposizione gli impianti sportivi.Ad Altamura è previsto un torneo di pallacanestro, in programma lunedì 24 giugno. L'associazione ospitante è la Basket School. Ai tornei che si svolgono nelle altre città partecipano anche: Asd Academy Altamura, Asd Avanti Altamura e Pink Altamura nel calcio (maschile e femminile); ASD Scuola & Volley Altamura (volley maschile e femminile); Pallamano Altamura (pallamano).La manifestazione farà tappa ad Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Bitetto, Bitonto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Cellamare, Conversano, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Noci, Palo del Colle, Ruvo di Puglia, Rutigliano, Sannicandro di Bari, Terlizzi, Triggiano, Turi e Valenzano che hanno messo a disposizione le proprie strutture sportive.Sono previsti tornei di calcio 5, basket F/M, calcio 9, volley F/M, tennis, pallamano, atletica leggera, ciclismo, tennis tavolo, nuoto, ginnastica ritmica, ginnastica artistica, taekwondo, pattinaggio, karate, triathlon, judo, pesistica, kick boxing, tiro con l'arco, danza sportiva, ju jitsu.