Lutto nel mondo del volley, è morto Pasquale Moramarco

Lutto nel mondo della pallavolo. E' morto l'allenatore Pasquale Moramarco che ha vinto tanti titoli con l'Altamura e con altre squadre nel beach volley.Docente di educazione fisica e allenatore di pallavolo, aveva 65 anni (a marzo ne avrebbe compiuti 66). Lascia moglie e due figli. I funerali si terranno domani 29 gennaio, alle ore 16, nella chiesa di San Leone Magno a Bitonto, dove risiedeva con la famiglia.Un messaggio di cordoglio è stato diramato dalla Lega Volley Femminile in cui esprime "grande dolore" per la perdita. Moramarco è stato "il più vincente allenatore nella storia del Lega Volley Summer Tour. Vera enciclopedia del Sand Volley, nel 4×4 su sabbia ha conquistato oltre 20 trofei, partecipando ogni estate, per oltre 10 anni, con grande entusiasmo. Il presidente Mauro Fabris e tutto il Consorzio inviano le più sentite condoglianze a tutta la famiglia".Lo ricordano con affetto anche atlete, colleghi allenatori, dirigenti e presidenti delle memorabili stagioni dell'Altamura pallavolistica e di altre società italiane. Pippo Laterza, per tanti anni dirigente in serie A, ricorda: "Avevo solo 18 anni quando venne da me e mi scelse come direttore sportivo della squadra di pallavolo in serie B2, la Edil lorusso volley. Da lì è nato tutto".Altamuralife esprime condoglianze alla famiglia.Foto Lega Volley femminile