Panbiscò Altamura fermata in casa, il grande pubblico non basta

Nella terza giornata del campionato di serie A2 femminile di pallavolo, la Panbiscò Altamura è stata sconfitta in casa dal Nuvolì Altafratte Padova, attuale capolista insieme al Millennium Brescia (prossima avversaria di domenica delle bianco-arancio altamurane). Punteggio 0-3 (21-25; 20-25; 23-25).Le avversarie venete hanno fatto valere maggiormente la prestanza fisica, soprattutto a muro hanno fatto la differenza i centimetri in più. Le altamurane sono rimaste sempre in partita (da brividi il terzo set) ma, oltre ad aver affrontato una squadra quotata, hanno pagato gli errori al servizio e in fase di costruzione del gioco. L'entusiasmo del pubblico, che nuovamente ha riempito il palazzetto "Luca Baldassarra", non è bastato a fare la differenza. Di certo le gare ad Altamura saranno difficili per tutte, con un calore così. A fine gara, la Nuvolì Altafratte Padova ha riconosciuto il valore della formazione altamurana e la difficoltà a giocare in un ambiente così "caldo" per il tifo costante."Obiettivamente potevamo fare qualcosa in più ma sono fiera di quello che la squadra ha fatto, non abbiamo mollato fino alla fine - ha commentato Valeria Caracuta -. Abbiamo fatto tanti errori. Siamo state molto brave a restare con la testa in partita ma i troppi errori hanno condizionato l'esito del risultato finale".In settimana Dell'Anna e le sue giocatrici dovranno esaminare quello che non ha funzionato alla perfezione. Come attenuante, c''è il difficile inizio di campionato che nelle prime quattro giornate pone di fronte la Panbiscò con le squadre più quotate: già affrontate le formazioni del Talmassons e dell'Altafratte Padova, la prossima sfida sarà a Brescia.