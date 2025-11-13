Leonessa Volley
Leonessa Volley
Volley

Volley: Panbiscò Leonessa si rafforza con Arciprete

Domenica si gioca in casa contro Busto Arsizio

Altamura - giovedì 13 novembre 2025 20.35
La PanBiscò Leonessa Volley si rafforza per affrontare con maggiore sicurezza, e qualche patema in meno, il campionato di serie A2. Arriva ad Altamura Alessia Arciprete, schiacciatrice di grande esperienza, talento e personalità, protagonista per anni sui parquet di serie A1 e A2. Vestirà la maglia numero 12

"Sono felice - ha dichiarato - che la società mi abbia ricontattata, mostrando un fortissimo interesse nei miei confronti. Ho avuto voglia da qualche settimana di rimettermi in gioco ed ho scelto Altamura sia per il progetto ambizioso, che per l'ambiente. Prometto di dare il mio contributo per la squadra attraverso la generosità sia in campo che fuori, e spero di migliorarmi durante questa stagione. Ho visto che qui ad Altamura c'è un tifo bellissimo e questo mi carica molto. Approfitto a salutare tutti i "fedelissimi" e dico loro di starci vicini durante tutta la stagione." Per la società la giocatrice di banda è una vera garanzia in classe, forza ed esperienza, vista anche la sua importante carriera ad altissimi livelli in ambito nazionale.

Farà il suo esordio domenica, nel palazzetto di casa, per l'ottava giornata della Serie A2 contro la Futura Giovani Busto Arsizio in un incontro che si preannuncia equilibrato e significativo in chiave classifica. La squadra di Dell'Anna ha incassato quattro punti, frutto di due vittorie sofferte ma belle al tie-break (contro Fasano e la prima trasferta vincente a Vasto). La prestazione ha confermato un percorso di crescita progressivo sul piano della continuità e della consapevolezza dei propri mezzi. L'attacco sta mostrando un'evoluzione evidente, con Krasteva e Biarria in pieno processo di consolidamento offensivo.
  • Leonessa Volley Altamura
  • PalaBaldassarra
  • Volley femminile
  • Palazzetto dello Sport "Baldassarra"
  • Palazzetto dello Sport Baldassarra
  • Serie A2
Altri contenuti a tema
Volley: prima vittoria bianco-arancio in trasferta Volley: prima vittoria bianco-arancio in trasferta PanBiscò Leonessa si impone al tie-break a Vasto contro l'Altino
Volley A2: Altamura in trasferta a Vasto Volley A2: Altamura in trasferta a Vasto Si torna in campo dopo la vittoria sofferta nel turno infrasettimanale
Volley: Panbiscò Altamura torna a vincere, gara al cardiopalma con Fasano Volley: Panbiscò Altamura torna a vincere, gara al cardiopalma con Fasano Finisce al tie-break (3-2), stavolta a favore delle bianco-arancio
Volley: suona campanello allarme per l’Altamura Volley: suona campanello allarme per l’Altamura Panbiscò sconfitta in casa (2-3) contro il Modena
Volley: la Leonessa di Puglia contro la Leonessa d'Italia Volley: la Leonessa di Puglia contro la Leonessa d'Italia Altamura attesa a Montichiari (Brescia) per una difficile trasferta
Panbiscò Altamura fermata in casa, il grande pubblico non basta Panbiscò Altamura fermata in casa, il grande pubblico non basta Sconfitta 0-3 contro Altafratte Padova, una delle squadre più in forma
Volley: Panbiscò Leonessa parte con il piede giusto Volley: Panbiscò Leonessa parte con il piede giusto Tre punti contro l'Imola. Si rivede il palazzetto gremito di pubblico
Altamura di nuovo nel volley femminile che conta Altamura di nuovo nel volley femminile che conta Per la PanBiscò Leonessa inizia il campionato di serie A2
Giornata di studio su Masseria Jesce e via Appia
13 novembre 2025 Giornata di studio su Masseria Jesce e via Appia
Asl Bari: rafforzata la rete tra 118 e ospedali contro l'ictus
13 novembre 2025 Asl Bari: rafforzata la rete tra 118 e ospedali contro l'ictus
Un premio a Roma per il libro dei soprannomi di Altamura
12 novembre 2025 Un premio a Roma per il libro dei soprannomi di Altamura
Weaving Connections: Intrecciare idee, esperienze e visioni per creare insieme bellezza
12 novembre 2025 Weaving Connections: Intrecciare idee, esperienze e visioni per creare insieme bellezza
"Tuo marito è stato arrestato, bisogna pagare ": attenti alla truffa
12 novembre 2025 "Tuo marito è stato arrestato, bisogna pagare": attenti alla truffa
Allestimenti ed eventi del Natale: avviso per le sponsorizzazioni
11 novembre 2025 Allestimenti ed eventi del Natale: avviso per le sponsorizzazioni
I pendolari bocciano la sperimentazione del trasporto pubblico
11 novembre 2025 I pendolari bocciano la sperimentazione del trasporto pubblico
Carta di identità elettronica: "open day " del Comune
11 novembre 2025 Carta di identità elettronica: "open day" del Comune
Rifiuti e reati ambientali, accordo con le forze dell'ordine
10 novembre 2025 Rifiuti e reati ambientali, accordo con le forze dell'ordine
Volley: prima vittoria bianco-arancio in trasferta
10 novembre 2025 Volley: prima vittoria bianco-arancio in trasferta
Primo stop della stagione per Soccer Altamura
10 novembre 2025 Primo stop della stagione per Soccer Altamura
Team Altamura: fatali i 20 minuti finali
9 novembre 2025 Team Altamura: fatali i 20 minuti finali
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.