Volley: Panbiscò Leonessa si rafforza con Arciprete

La PanBiscò Leonessa Volley si rafforza per affrontare con maggiore sicurezza, e qualche patema in meno, il campionato di serie A2. Arriva ad Altamura Alessia Arciprete, schiacciatrice di grande esperienza, talento e personalità, protagonista per anni sui parquet di serie A1 e A2. Vestirà la maglia numero 12"Sono felice - ha dichiarato - che la società mi abbia ricontattata, mostrando un fortissimo interesse nei miei confronti. Ho avuto voglia da qualche settimana di rimettermi in gioco ed ho scelto Altamura sia per il progetto ambizioso, che per l'ambiente. Prometto di dare il mio contributo per la squadra attraverso la generosità sia in campo che fuori, e spero di migliorarmi durante questa stagione. Ho visto che qui ad Altamura c'è un tifo bellissimo e questo mi carica molto. Approfitto a salutare tutti i "fedelissimi" e dico loro di starci vicini durante tutta la stagione." Per la società la giocatrice di banda è una vera garanzia in classe, forza ed esperienza, vista anche la sua importante carriera ad altissimi livelli in ambito nazionale.Farà il suo esordio domenica, nel palazzetto di casa, per l'ottava giornata della Serie A2 contro la Futura Giovani Busto Arsizio in un incontro che si preannuncia equilibrato e significativo in chiave classifica. La squadra di Dell'Anna ha incassato quattro punti, frutto di due vittorie sofferte ma belle al tie-break (contro Fasano e la prima trasferta vincente a Vasto). La prestazione ha confermato un percorso di crescita progressivo sul piano della continuità e della consapevolezza dei propri mezzi. L'attacco sta mostrando un'evoluzione evidente, con Krasteva e Biarria in pieno processo di consolidamento offensivo.