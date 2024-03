In consiglio comunale approvato il bilancio di previsione

- Piano delle alienazioni e di valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale (atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione);

- Programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 ed elenco annuale 2024;

- Bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati.

€ 20.000 per "Protocollo d'Intesa con la Diocesi per Spazi Studio";

€ 10.000 per "Mercato Contadino – Promozione del Settore Agricolo e della cultura enogastronomia tradizionale a km0;

€ 10.000 per "Sagre ed eventi";

€ 10.000 per "Tavolo Tecnico Permanente Cultura e Turismo per una Progettazione Partecipata finalizzata alla definizione di un piano strategico integrato del turismo " da investire in servizi;

€ 10.000 al fine di attivare una "Convenzione con Capitolo Cattedrale per apertura prolungata della Cattedrale nei mesi da aprile a settembre".

€ 10.000 per la concessione di borse di studio in favore di studenti appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche, per l'anno scolastico in corso;

€ 10.000 per sostenere le relazioni internazionali con la Cina;

€ 8.000 per la creazione di orti urbani.

da parte della maggioranza, raccomandazione per implementare fondi per azioni finalizzate a incrementare la sicurezza urbana e il controllo del territorio, in chiave di prevenzione e collaborazione con le forze dell'ordine e con la vigilanza privata;

da parte dell'opposizione, raccomandazione per agevolazioni e sgravi fiscali a favore di attività commerciali ed economiche ubicate in corso Federico II di Svevia e piazze annesse, per eventuali cali di fatturato derivanti dai lavori pubblici programmati.

Comunicato del presidente del Consiglio comunale, Luigi Lorusso, sugli esiti della sessione di bilancio che ha portato all'approvazione dei punti iscritti all'ordine del giorno.Il presidente del Consiglio comunale, Luigi Lorusso, rende noto che nei giorni 13 e 14 marzo l'Assise ha approvato la manovra finanziaria nella sessione di bilancio appositamente convocata.Approvati, con voto di maggioranza:Rispetto agli schemi di bilancio, precedentemente approvati dalla giunta comunale, l'assise ha proceduto ad alcune variazioni sulla base degli emendamenti della maggioranza e dell'opposizione.Sono stati approvati i seguenti emendamenti presentati dalla maggioranza per lo stanziamento di:Sono stati approvati i seguenti emendamenti, presentati dall'opposizione per lo stanziamento di:Inoltre sono state proposte le seguenti raccomandazioni (non vengono sottoposte al voto e vengono poste in calce alla delibera):