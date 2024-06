Seduta conclusiva del Consiglio comunale dei ragazzi

Nel Palazzo di Città si è riunito ieri il Consiglio comunale dei Ragazzi, per l'ultima seduta. Si è concluso così il mandato consiliare degli alunni che hanno fatto parte dell'assise. Sono stati momenti di confronto e dialogo in cui da una parte i ragazzi hanno conosciuto meglio l'ente locale e dall'altra l'Amministrazione e la Commissione Pari opportunità hanno ascoltato e "guardato" la città con gli occhi dei bambini.Nella seduta di oggi è stata approvata una delibera per la riduzione dei rifiuti nelle scuole di Altamura. In merito, invece, alle precedenti deliberazioni il Consiglio comunale dei Ragazzi ha ottenuto un primo risultato: l'Amministrazione comunale ha annunciato oggi che saranno incrementati i fondi per l'acquisto di attrezzature sportive per le palestre. Tra sorrisi, saluti finali e foto di rito, il Consiglio comunale dei Ragazzi dà appuntamento al prossimo anno scolastico, in cui si procederà al rinnovo con le elezioni nelle scuole primarie.L'assessore alla pubblica istruzione Lucia Diele ha dichiarato: "Si è celebrato l'ultimo consiglio comunale dei ragazzi, per una deliberazione in materia di riduzione dei rifiuti nelle scuole della città di Altamura. Incontrare i bambini e ascoltare le loro richieste e proposte è sempre occasione di confronto e arricchimento. I loro occhi, i loro sguardi, le loro parole sono viva testimonianza del racconto del presente scolastico e cittadino. Questo consiglio ha ottenuto un grande risultato annunciato dall'amministrazione in occasione dell'assise ovvero l'incremento dei fondi per l'acquisto di attrezzature sportive per le palestre. La scuola può e deve fare la sua parte, rendendosi attiva nelle considerazioni, negli incontri, in queste occasioni di grande partecipazione. Ringrazio il Sindaco dei bambini e tutti i piccoli consiglieri di tutte le scuole Primarie e Secondarie di primo grado della città. Ringrazio tutti i Dirigenti Scolastici, gli insegnanti e le Scuole che si impegnano, con i più piccoli, per il benessere del bene comune! Se tutti iniziassimo ad educare i più piccoli e a coinvolgerli in iniziative come queste, sicuramente creeremo spiragli e strade innovative nel loro e nostro futuro".