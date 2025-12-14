Team Altamura, ostacolo Cerignola nel fortino biancorosso

Ultima gara d'andata in casa per il Team Altamura, che ha ritrovato la vittoria in quel di Giugliano (0-1) e che li vede attualmente al 13esimo posto con 19 punti. A far visita ai ragazzi di Mister Mangia, arriva l'Audace Cerignola, reduce da 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 partite e che occupa l'ultimo posto della zona playoff con 23 punti. Non è la prima volta che si affrontano le due compagini: su 12 incontri, divisi tra Serie C, D e Coppa Italia, prevale l'assoluto equilibrio poiché sia i biancorossi che i gialloblu hanno trionfato 4 volte a testa (per entrambi 2 vittorie in casa e 2 in trasferta) e altrettanti sono stati i pareggi. Domani la parola al campo per ''spezzare'' questo equilibrio.Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "Il Cerignola è sicuramente una squadra di alto livello. È vero che ha cambiato tanto ma ormai è una cosa passata perché ormai siamo arrivati a questo punto del campionato. La squadra ha un'idea chiara un impianto di gioco chiaro un bravo tecnico, è una squadra che è in salute che arriva da già una serie di risultati positivi e che ha delle caratteristiche importanti e quindi è una gara complicata. Come ho già detto ai ragazzi è una gara importante, dovremo essere pronti perché sarà una gara intensa.""Penso che siamo dove meritiamo di essere - ha detto ancora il tecnico - serve vivere il momento e ragionare su ciò che si può determinare. Dobbiamo avere equilibrio sia in campo che fuori e la consapevolezza di chi siamo e di cosa vogliamo ottenere, ragionando una partita per volta. Le insidie sono nella qualità della squadra avversaria, sappiamo quali sono le idee, le qualità e le individualità. E' una squadra importante con dei giocatori che ti possono creare difficoltà. Noi però abbiamo le nostre caratteristiche e dobbiamo essere bravi a leggere i momenti della partita, quella sarà la chiave principale. Ai ragazzi chiederò equilibrio e consapevolezza, il giusto atteggiamento e la giusta intensità. Per gli under la giusta pressione è sempre positiva, questi ragazzi si sono meritati lo spazio ottenuti ma va sottolineato anche il lavoro di chi ci ha portato qui sottolineando il lavoro di quelli considerati meno giovani. Sono fondamentali nella settimana e anche per la crescita dei giovani stessi, sia durante l'allenamento che fuori. Questa squadra ha diversi componenti ma è una squadra, i ragazzi devono continuare a spingere forte ma vogliono sottolineare la presenza di ragazzi un pò più grandi con la testa per creare l'ambiente giusto e aiutare i più giovani. Per me l'età è relativa, devono giocare giocatori che sono bravi o in quel momento più funzionali. Abbiamo preparato la partita cercando di ragionare su quello che possiamo fare noi per creare un problema agli avversari, essendo consapevoli delle caratteristiche degli avversari" ha poi proseguito il mister.In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "Tutti disponibili tranne Rosafio." Appuntamento, dunque, stasera in notturna (alle ore 20:30) per Team Altamura-Audace Cerignola, allo stadio Tonino D'Angelo di Altamura e visibile su Sky e NOW.La probabile formazione: 12. Viola; 5. Zazza, 13. Poli, 18. Silletti (c); 21. Mogentale, 6. Doumbia, 4. Dipinto, 16. Grande; 9. Suazo, 10, Curcio; 14. Simone.