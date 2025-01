Il Taranto in sciopero contro l'Altamura

𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔 - 𝗧𝗔𝗥𝗔𝗡𝗧𝗢 𝗙𝗖24° Turno Campionato Serie C NOWLunedi 27 Gennaio 2025Ore 20:30Stadio "Tonino D'Angelo" (Altamura)Team Altamura concentrato per la prossima gara, lunedì il posticipo della quinta giornata di ritorno. Al "D'Angelo" arriva il Taranto, squadra ultima della classe, con problemi societari, penalizzata finora di dieci punti (e altri sono previsti) per le inadempienze formali e finanziarie di questo campionato. Un lento stillicidio, i giocatori un po' alla volta vanno via. Da una settimana è arrivato il quinto allenatore della stagione, Pino Murgia.Di quel che resta della squadra, diversi giocatori hanno minacciato lo sciopero da attuare lunedì. L'Aic (associazione italiana calciatori) ha messo in mora la società per il pagamento di stipendi arretrati. La "messa in mora" è la procedura legale con cui formalmente si procede all'intimazione di pagare le somme dovute. Si tratta delle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre.Quindi è tutto un rebus quale squadra scenderà in campo lunedì sera. Il Taranto è in caduta libera, con una squadra infarcita di ragazzi e con la sola prospettiva di non ritirarsi per ripartire dalla serie D. Ma ogni partita fa storia a sé. Quindi in casa Altamura, si resta molto concentrati. Questi tre punti sono un tassello ulteriore nel cammino verso la salvezza. Nella precedente prestazione Leonetti e compagni hanno conquistato un punto d'oro in trasferta contro il Benevento capolista.